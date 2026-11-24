Michell Germán, una estudiante venezolana de 17 años de El Paso, regresó con su familia a esa ciudad de Texas después de pasar casi un mes en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La liberación llegó tras las protestas de sus compañeros de escuela y un pedido de congresistas para que pudieran continuar su proceso de asilo fuera de custodia.

Liberan a la estudiante venezolana de El Paso detenida por el ICE

La adolescente, sus padres y su hermana menor llegaron al aeropuerto de El Paso la noche del 20 de noviembre, según informó Univision. La familia había permanecido en el centro de Dilley de Texas desde el 22 de octubre. La emisora local KVIA informó que el equipo legal confirmó la liberación y el ICE hizo lo mismo al día siguiente.

Great news, the Germán family will be home for Thanksgiving! Michell, Paola, and their parents have landed back home in El Paso last night. They were locked away at the Dilley Trailer Prison for nearly a month. I had a chance to visit them at Dilley on October 30th. The girls… pic.twitter.com/mkNp6BcaZj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) November 21, 2026

La versión de la agencia y la de la defensa difieren en un punto central. El ICE sostuvo que los integrantes de la familia ingresaron irregularmente en 2022 y que los padres carecían de documentación para permanecer legalmente. Según Univision, la abogada de la familia sostiene que sus clientes tienen un proceso de asilo en curso y permisos de trabajo vigentes. Cabe aclarar que la existencia de una solicitud pendiente no equivale por sí sola a una concesión de asilo.

En la respuesta divulgada por KVIA, el ICE indicó que los padres fueron detenidos en operativos separados el mismo día, cada uno acompañado por una de sus hijas. La agencia dijo que la familia permanecía junta en Dilley mientras esperaba una audiencia ante un juez de inmigración. Tras confirmar la liberación, advirtió que el proceso podía continuar.

El reclamo de los compañeros de escuela de la menor

Michell cursa en El Paso High School, estudia cosmetología y forma parte del equipo de danza, según una carta dirigida a las autoridades migratorias por cuatro congresistas. Sus compañeros y otras personas de la comunidad se reunieron para pedir su salida. Durante una ceremonia escolar, llevaron al campo una imagen de la adolescente cuando se anunció su nombre.

En la carta, los legisladores Veronica Escobar, Joaquin Castro, Greg Casar y Lloyd Doggett pidieron que la familia pudiera “continuar con su caso de asilo en casa, en El Paso”, con acceso a su equipo legal. El documento recoge la posición de la abogada sobre el proceso migratorio y los permisos. Fundamentaron el pedido en la posibilidad de comunicarse mejor con el equipo legal y prepararse para las audiencias migratorias.

La noticia en pocas líneas

¿Quién fue liberada en Texas? Michell Germán, de 17 años, salió de custodia junto con sus padres y su hermana menor.

¿Cuándo regresó la familia a El Paso? La familia llegó a El Paso la noche del 20 de noviembre de 2026, según Univision.

¿Cuánto tiempo permaneció detenida la familia de Michell Germán? Desde el 22 de octubre hasta el 20 de noviembre, casi un mes, en el centro de Dilley, Texas.

¿Terminó el caso migratorio de la familia? Las fuentes consultadas no informan una resolución definitiva; la defensa dice que hay un proceso de asilo en curso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.