El formulario oficial del DHS para denunciar posibles violaciones de derechos durante una redada del ICE

Las personas que consideren que sufrieron una posible vulneración de sus derechos o libertades civiles durante una actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden presentar una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, hay un formulario especial que deben llenar para completar este proceso.

Qué situaciones pueden denunciarse ante el DHS

La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés) recibe estas denuncias mediante su portal y el Formulario de Queja sobre Derechos Civiles, identificado como DHS Form 3500.

Un aviso publicado el 22 de julio de 2026 en el Registro Federal informó sobre la renovación de la recopilación de información identificada con el número OMB 1601-0035. Se trata de un procedimiento administrativo relacionado con un mecanismo que ya existía y que permite recibir quejas sobre empleados, programas y actividades de agencias del DHS, incluido el ICE.

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El mecanismo permite reportar presuntas irregularidades vinculadas con procedimientos migratorios, detenciones, controles fronterizos y otras actividades realizadas por dependencias del DHS.

Según el organismo federal, la oficina CRCL está facultada para revisar e investigar una amplia variedad de posibles vulneraciones vinculadas con programas y actividades del DHS.

Entre ellas se encuentran:

Discriminación por raza, etnia, origen nacional, religión, sexo, orientación sexual o discapacidad.

Violaciones de derechos durante detenciones migratorias o procedimientos de control de inmigración.

Interrogatorios o inspecciones considerados inapropiados al ingresar a Estados Unidos.

Incumplimientos del debido proceso, como la falta de notificación de cargos o dificultades para acceder a representación legal.

Abusos físicos u otros malos tratos.

Incumplimientos de las protecciones de confidencialidad previstas en la Ley contra la Violencia hacia la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).

Falta de acceso a programas o servicios debido a barreras idiomáticas.

Otras presuntas vulneraciones de derechos civiles, libertades civiles o derechos humanos relacionadas con actividades del DHS.

Cómo el DHS investiga las denuncias vinculadas con el ICE

El aviso oficial explica que los reclamos recibidos son evaluados inicialmente por la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles. Las presentaciones que se encuentran dentro de su jurisdicción son remitidas a la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés), que tiene prioridad para determinar si corresponde abrir una investigación formal.

Si la OIG decide no intervenir, la CRCL puede continuar con el análisis e iniciar su propia revisión. Durante ese proceso, la oficina coordina con las dependencias involucradas en los hechos denunciados y, una vez concluida la evaluación, puede emitir recomendaciones destinadas a fortalecer la protección de los derechos y libertades civiles.

El mecanismo permite reportar presuntas irregularidades vinculadas con procedimientos migratorios Archivo

El formulario para denunciar abusos ante el DHS puede presentarse de forma anónima

Uno de los aspectos destacados por el organismo es que el uso del formulario es voluntario y que no resulta obligatorio completar todos los campos para presentar una denuncia.

Además, los reclamos pueden enviarse de manera anónima. La presentación puede realizarse a través del portal oficial habilitado por el gobierno federal. El sistema permite describir los hechos, adjuntar documentos y aportar información adicional que facilite la evaluación del caso.

De acuerdo con el Registro Federal, la información recopilada no solo sirve para investigar casos individuales, sino también para detectar patrones, tendencias y posibles problemas sistémicos dentro de las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

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El organismo señaló que estos registros fueron utilizados para identificar áreas problemáticas y formular recomendaciones orientadas a mejorar la protección de los derechos civiles en actividades vinculadas con la seguridad nacional y el control migratorio.

La agencia estima que durante 2026 unas 13.000 personas utilizarán este mecanismo, con un tiempo promedio de respuesta cercano a los 30 minutos por formulario.