Alerta oficial: el ICE confirmó que será parte de operativos masivos desde el 12 de junio en varias ciudades

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó su participación en operativos de seguridad masivos a partir del 12 de junio. La agencia federal concentrará sus tareas en la protección civil y el resguardo de la “seguridad nacional” durante el desarrollo del Mundial 2026.

En qué ciudades estará presente el ICE durante el Mundial

La intervención del ICE ocurrirá en todos los partidos de la Copa del Mundo. Por ello, el operativo masivo abarcará de manera específica a cada una de las ciudades sede del certamen en el país norteamericano.

El ICE asegura que sus operativos no estarán enfocados en tareas migratorias ICE / FIFA

De acuerdo con lo previsto en el fixture del torneo, habrá agentes federales en las siguientes ciudades:

Los Ángeles

Nueva York / Nueva Jersey

Dallas

Kansas City

Houston

Atlanta

Filadelfia

Seattle

San Francisco

Boston

Miami

Según explicó Tom Homan, el denominado zar de la frontera de Donald Trump, en una entrevista con CBS News, el plan estratégico no tiene como prioridad la ejecución de redadas ni acciones directas de control migratorio en los estadios. Sin embargo, el personal activará protocolos de detención si surge un problema de seguridad nacional que involucre a un extranjero ilegal.

Qué dijeron Tom Homan y Markwayne Mullin sobre los operativos del ICE durante el Mundial

Homan detalló cuál es la postura del ICE frente al inicio de la competencia de fútbol. El funcionario buscó transmitir calma a los turistas que asistirán a los encuentros en los estadios.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, dijo el funcionario.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, respaldó esta línea de acción. De hecho, comparó las tareas actuales con los despliegues logísticos habituales en el Super Bowl.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró, también en conversación con CBS News.

Mullin también detalló que las acciones de la agencia federal pondrán un foco importante en controlar la venta de indumentaria y entradas falsificadas en las inmediaciones de las sedes. Además, buscarán identificar a las personas en listas de vigilancia terrorista, traficantes de drogas o individuos con pedidos de captura por asesinato.

La protestas contra el ICE por los operativos durante el Mundial 2026

Tras la confirmación de los operativos masivos por parte del ICE en los estadios durante el Mundial, hubo disconformidad en diversos sectores de la población. Grupos civiles organizados manifestaron su rechazo a la inclusión de la agencia migratoria en el evento.

Los operativos del ICE previstos durante el Mundial 2026 generaron protestas FIFA / Archivo

En esa línea, el pasado 27 de mayo, manifestantes realizaron una protesta frente a las oficinas del Comité Organizador del Mundial. La movilización visibilizó el descontento por las exigencias de la FIFA hacia los trabajadores de recintos como el SoFi Stadium.

“Nosotros queremos mandar un mensaje: ‘ICE no puede estar en los juegos’”, dijo una de las organizaciones de la protesta. El colectivo denunció que el máximo organismo del fútbol conservará los datos personales de los empleados por un período de cuatro años.