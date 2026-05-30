Oficial: todos los partidos del Mundial que se jugarán en Miami y podrían tener desplegado al ICE por seguridad

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizarán tareas de vigilancia durante el Mundial 2026. En Florida, Miami será sede de siete encuentros de la competencia y el personal estará presente en los alrededores del Hard Rock Stadium.

El calendario de partidos del Mundial 2026 en Miami

El Hard Rock Stadium, rebautizado como Miami Stadium para la Copa del Mundo, recibirá siete partidos, cuatro de la etapa de grupos y tres de la fase de eliminación. El cronograma de la FIFA para esta sede inicia el lunes 15 de junio y se extiende hasta el 18 de julio, un día antes de la final en Nueva Jersey.

El Hard Rock Stadium de Florida será sede de siete encuentros del Mundial 2026, incluido el partido por el tercer puesto

Lunes 15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) a las 18 hs (hora del Este de EE.UU.).

(Grupo H) a las 18 hs (hora del Este de EE.UU.). Domingo 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) a las 18 hs.

(Grupo H) a las 18 hs. Miércoles 24 de junio: Escocia vs. Brasil (Grupo C) a las 18 hs.

(Grupo C) a las 18 hs. Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K) a las 19:30 hs.

(Grupo K) a las 19:30 hs. Viernes 3 de julio: partido de dieciseisavos de final (1º Grupo J vs. 2º Grupo H).

(1º Grupo J vs. 2º Grupo H). Sábado 11 de julio: partido de cuartos de final (Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92).

(Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92). Sábado 18 de julio: partido por el tercer puesto.

Funciones del personal del ICE y HSI durante el Mundial 2026 en Florida

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., explicó cuál será el rol de las agencias federales durante el Mundial 2026. El personal del ICE trabajará en conjunto con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según detalló el funcionario: “El ICE y la HSI estarán allí todos los días durante el Mundial”. Por otro lado, Mullin indicó que la labor de los agentes consistirá en la detección y prevención de falsificación de boletos en las cercanías de los estadios, incluido el estadio de Miami.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

El despliegue de los efectivos también tiene como objetivo combatir el contrabando de sustancias y la venta de productos sin el permiso de las marcas. Mullin señaló que la escala del trabajo de protección que llevarán a cabo estas agencias desde el próximo mes equivaldrá a la realización de “78 Super Bowls en 39 días”.

La clasificación de SEAR 1 otorgada al Mundial 2026 en EE.UU.

La Copa del Mundo 2026 recibió la categoría SEAR 1 por parte del gobierno de EE.UU. Este nivel de evaluación representa el grado de importancia más alto en el sistema para la coordinación de seguridad en eventos multitudinarios dentro del país norteamericano.

El Mundial 2026 recibió la categoría de SEAR 1 por parte del gobierno estadounidense AP

La designación SEAR 1 se establece para “eventos de relevancia nacional o internacional” e implica “amplio apoyo federal interagencial” en la organización del evento.

Para el sustento de estas actividades, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) otorgó una cantidad de dinero que alcanza los 900 millones de dólares. De ese total, la suma de US$625 millones se utilizará para financiar los operativos de aplicación de la ley.