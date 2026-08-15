El ICE y las cámaras corporales: la regla oficial para grabar arrestos y por qué podrían retener videos indefinidamente

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) avanzó en la distribución de cámaras corporales para sus agentes de operaciones de campo. Esta medida busca registrar las interacciones de los oficiales con el público luego de algunos tiroteos mortales en Estados Unidos.

La regla oficial para grabar arrestos del ICE: en qué consiste

La política oficial obliga a los agentes de campo a activar los dispositivos durante sus actividades de rutina en la vía pública. Esta instrucción abarca de forma obligatoria la ejecución de arrestos, el cumplimiento de órdenes de registro y las respuestas a emergencias.

Al menos un agente del ICE en cada operativo deberá llevar una cámara corporal activa Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con Noticias Telemundo, el protocolo también exige que al menos un integrante de cada equipo de detención lleve una cámara corporal activa durante el operativo. El personal debe recibir una capacitación adecuada sobre el uso de la tecnología antes de portar los dispositivos.

Las directrices resguardan además la privacidad de los empleados al permitir la edición de las imágenes antes de cualquier difusión. Asimismo, las normas exigen ocultar los rostros, nombres, números de placa y otros datos de identificación de los agentes involucrados.

Por qué el ICE podría retener videos indefinidamente

La normativa establece que la oficina difundirá con prontitud los videos de tiroteos o incidentes graves bajo condiciones específicas. El ICE divulgará estas grabaciones solo tras determinar que el acto redunda en sus propios intereses.

Un comité de altos cargos y abogados revisará las imágenes de incidentes graves para emitir una recomendación sobre su posible publicación. En caso de dar el visto bueno, el organismo puede presentar el material audiovisual en un plazo de 72 horas.

Cabe destacar que el director general del organismo posee la autoridad para bloquear o retrasar de forma indefinida la difusión de cualquier video. La reglamentación vigente omite detallar qué tipo de situaciones justifican la aplicación de esta medida. De acuerdo con Noticias Telemundo, los expertos en políticas policiales advierten que esta discrecionalidad otorga un control total sobre la imagen pública de la institución.

A fines de agosto, la totalidad de los agentes del ICE ya deberían contar con la equipación de cámaras corporales Imagen creada con IA

Las agencias homólogas del gobierno federal aplican criterios similares para restringir el acceso a videos bajo investigación administrativa. Estas prácticas de difusión selectiva de material audiovisual generan críticas por parte de defensores de los derechos civiles.

Cuándo empieza a aplicarse la regla de cámaras corporales en agentes del ICE

El cronograma institucional prevé el equipamiento completo de los agentes de operaciones de campo para fines de agosto, según CNN. Las estimaciones previas del organismo tuvieron diversos retrasos debido a la falta de fondos y a decisiones políticas.

La administración distribuyó 1400 dispositivos durante una fase inicial de pruebas que comenzó en 2021. La legislatura federal otorgó posteriormente 20 millones de dólares adicionales para acelerar la compra masiva de los aparatos.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

La agencia demoró la entrega de las cámaras después de que una orden presidencial revocara la obligación del uso de estos dispositivos. Los legisladores exigieron el cumplimiento inmediato del plan de seguridad tras nuevos incidentes graves en estados como Maine y Texas.

Los agentes del área metropolitana de Houston en el estado de Texas ya comenzaron las sesiones de entrenamiento con los nuevos equipos. El despliegue de esta tecnología en las calles busca restaurar la confianza en las operaciones del organismo.