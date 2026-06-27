El modo avión y la nube: el límite oficial de la CBP al revisar celulares en EE.UU.

La revisión de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) genera dudas entre quienes ingresan a Estados Unidos. Si bien las autoridades cuentan con amplias facultades para inspeccionar equipos en puertos de entrada y aeropuertos internacionales, existen límites específicos sobre qué tipo de información pueden consultar durante esos controles.

CBP y datos en la nube: qué información no puede revisar en la frontera

De acuerdo con la política oficial de la CBP, las inspecciones de dispositivos electrónicos deben centrarse en la información almacenada físicamente en el equipo y no en contenidos que se encuentren exclusivamente en servidores remotos o servicios en la nube.

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Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la CBP indicó públicamente desde 2017 que sus agentes no deben acceder a datos almacenados únicamente de forma remota durante una inspección fronteriza. Esto incluye correos electrónicos, mensajes o archivos que solo estén disponibles mediante internet y que no hayan sido descargados en el dispositivo.

Por esa razón, especialistas recomiendan que los viajeros mantengan sus equipos en modo avión y con las conexiones wifi y Bluetooth desactivadas al momento de atravesar los controles migratorios. De esta manera se reduce el acceso a contenidos almacenados en servicios externos.

Sin embargo, si existen copias locales de correos electrónicos, fotografías, mensajes o documentos sincronizados previamente, esos archivos sí podrían quedar visibles durante una inspección del dispositivo.

Revisión de celulares en EE.UU.: diferencias entre inspección básica y avanzada

La ACLU explica que el gobierno federal sostiene que los agentes fronterizos pueden inspeccionar dispositivos electrónicos independientemente del estatus migratorio del viajero y sin necesidad de presentar inicialmente una sospecha de delito.

Las autoridades distinguen entre dos tipos de inspecciones. La primera corresponde a las revisiones básicas, que consisten en examinar manualmente la información almacenada en el equipo. La segunda incluye revisiones avanzadas o forenses, en las que se utilizan herramientas externas para analizar el contenido del dispositivo.

Según la política oficial de la CBP, las inspecciones avanzadas requieren la aprobación de un supervisor y, en determinadas circunstancias, una sospecha razonable o ante una preocupación de seguridad nacional.

La CBP revisó miles de celulares y computadoras en los últimos años: aunque dicen que son casos excepcionales, cada vez hay más denuncias por revisiones arbitrarias (AP Photo/Fernando Llano)

La normativa también permite retener temporalmente teléfonos, computadoras u otros equipos para realizar análisis adicionales. De acuerdo con la agencia, los dispositivos pueden permanecer bajo custodia mientras se completa la revisión correspondiente.

Ciudadanos, green card y visas: qué pasa si no desbloquean el celular

La ACLU señala que los ciudadanos estadounidenses no pueden ser rechazados al ingresar al país por negarse a proporcionar la contraseña o desbloquear un dispositivo electrónico. Sin embargo, esa negativa podría derivar en demoras adicionales o en la retención temporal del equipo para una inspección más profunda.

En el caso de los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de una green card, las protecciones son mayores que para los visitantes temporales, aunque también pueden enfrentar inspecciones de sus dispositivos al ingresar a Estados Unidos.

Para quienes viajan con visa o bajo programas de exención de visa, organizaciones de derechos civiles advierten que rechazar determinadas solicitudes relacionadas con la inspección del dispositivo podría influir en el proceso de admisión al país.

Cómo preparar el celular antes de viajar a EE.UU. según la política de la CBP

Entre las medidas recomendadas figuran viajar con la menor cantidad posible de información sensible, utilizar contraseñas robustas, activar sistemas de cifrado y cerrar sesión en aplicaciones que permitan acceder a archivos almacenados de forma remota.

Entre las medidas recomendadas figuran viajar con la menor cantidad posible de información sensible Airport Council International CBP

Además, expertos citados por Washington State Bar News indican que abogados, periodistas y otros profesionales que transportan información confidencial deberían evaluar retirar previamente archivos sensibles de sus dispositivos y acceder a ellos únicamente mediante sistemas remotos cuando sea necesario.

Los especialistas recomiendan informarse sobre las políticas vigentes de la CBP antes de viajar y revisar qué información permanece almacenada localmente en celulares o computadoras, ya que esos contenidos sí pueden formar parte de una inspección fronteriza al ingresar a Estados Unidos.