Qué puede revisar CBP en tu celular al entrar a Estados Unidos: la regla oficial actualizada en 2026

Todos los viajeros que buscan ingresar a Estados Unidos están sujetos a una inspección por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo que incluye la posibilidad de revisar su celular. Sin embargo, hay límites sobre los datos a los que se puede acceder; por ejemplo, el dispositivo debe desconectarse de la red para que solo sea visible lo almacenado localmente.

Cuándo la CBP revisa celulares y dispositivos electrónicos

De acuerdo con la página web de la CBP, la posibilidad de que los agentes inspeccionen los dispositivos electrónicos de quienes llegan a territorio estadounidense es fundamental para mantener la seguridad.

Según las circunstancias los agentes de la CBP pueden remitir a los viajeros a una inspección secundaria CBP

Según lo anterior, las autoridades no solo tienen el derecho de registrar un celular, sino también computadoras, cámaras y otros equipos. En cualquiera de los casos, los agentes de la CBP pueden realizar dos tipos de búsqueda:

Inspección básica : un agente revisa manualmente el contenido del dispositivo. Esto puede incluir el registro en los sistemas de la CBP relacionados con asuntos de inmigración o aplicación de la ley.

: un agente revisa manualmente el contenido del dispositivo. Esto puede incluir el registro en los sistemas de la CBP relacionados con asuntos de inmigración o aplicación de la ley. Inspección avanzada: el agente conecta equipos para copiar y analizar el contenido del dispositivo electrónico. El sistema permite eludir contraseñas y traducir información. En este tipo de búsqueda se requiere la aprobación de un oficial de nivel 14 o superior.

La agencia también aclaró que el proceso se aplica a algunos viajeros que son remitidos a una inspección secundaria y que solo se revisa la información almacenada directamente en el equipo. Antes de iniciar una búsqueda, los agentes se aseguran de que todas las conexiones de datos y red estén desactivadas.

Finalmente, la CBP aseguró que cuando los datos recopilados ya no son necesarios, se eliminan conforme a las leyes de privacidad. En caso de que se consideren relevantes para una investigación, podrán conservarse durante un período máximo de 15 años.

Las revisiones de dispositivos no son frecuentes, según la CBP

La CBP aclara que la revisión de dispositivos electrónicos en las fronteras sucede en raras ocasiones. De hecho, en el año fiscal 2025, menos del 0,01% de los viajeros internacionales se enfrentaron a un escrutinio digital.

Los agentes de la CBP pueden ordenar una inspección secundaria en cualquier frontera estadounidense CBP

La agencia sostiene que estas revisiones solo se utilizan para detectar violaciones a las leyes, por ejemplo:

Actividades terroristas

Contrabando de drogas

Tráfico de personas

Contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo

Trata de personas

Violaciones a los derechos de propiedad intelectual

Fraude de visas

Así, la revisión está exclusivamente destinada a descubrir contrabando digital, material de abuso sexual infantil, transferencia ilícita de información restringida o calificada y datos que cuestionen la admisibilidad de ciudadanos extranjeros.

Qué pasa si el viajero no quiere brindar acceso a sus dispositivos

Si un agente de la CBP tiene la sospecha de que un viajero incurrió en alguna violación y solicita la revisión de un equipo electrónico, el dueño estará obligado a entregarlo y facilitar la inspección, por ejemplo, mediante la facilitación de su contraseña para desbloquear el celular.

Los preparativos de la CBP para el Mundial 2026 en Estados Unidos

En caso de que la persona se niegue a participar en el proceso, su dispositivo puede ser retenido y, si se trata de un extranjero, se le puede negar el ingreso a EE.UU.

La CBP asegura que los registros de equipos electrónicos están autorizados por las leyes de aduanas, inmigración y demás normativas de la agencia, por lo que cualquier persona, extranjera o estadounidense, puede estar sujeta a este tipo de inspecciones.