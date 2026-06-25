En una de las sedes del Mundial 2026, el 93% de los detenidos por el ICE en la calle son latinos

Un análisis detectó que más del 93% de los arrestos callejeros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) analizados en Nueva York y Nueva Jersey involucraron a personas de países latinoamericanos. El relevamiento revisó 430 detenciones documentadas en demandas federales entre octubre de 2025 y marzo de 2026, en medio de denuncias por presunto perfil racial y uso excesivo de la fuerza.

Datos sobre los arrestos del ICE a latinos en las calles de Nueva York

La cifra surgió del análisis de The City Reporter. Según el informe, más del 93% de las personas arrestadas en esos casos provenían de países latinoamericanos, aunque los latinos representan el 66% de los inmigrantes sin estatus legal en la región.

Un hombre oriundo de República Dominicana, a la izquierda, y un activista, a la derecha, son detenidos por agentes vestidos de civil del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Yuki Iwamura - FR171758 AP

Mientras los entornos administrativos, como citas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) o audiencias judiciales, presentan un 55% de arrestos de latinos, la calle refleja una incidencia mucho mayor. En ese marco, diversos defensores de derechos civiles calificaron esta táctica como un “perfil racial sistemático”.

Sin embargo, la administración federal rechazó las acusaciones y sostuvo que sus agentes operan bajo protocolos constitucionales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó que las acciones de ICE se basen en raza o etnia, y afirmó que la aplicación migratoria apunta a personas sin estatus legal.

Acusaciones por uso indebido de la fuerza contra el ICE en Nueva York

Las intervenciones en la vía pública ocurren a menudo en calles residenciales y fuera de la vista del público general. Según el informe de The City Reporter, muchos agentes actúan bajo su propia discreción, incluso al detener a personas por parecido físico con un objetivo buscado.

En ese sentido, la investigación reportó episodios en los que el uso de la fuerza provocó “situaciones traumáticas” para los afectados. Según los documentos judiciales citados, en algunas acciones los agentes rompieron ventanas de autos, utilizaron pistolas Taser y, en ocasiones, insultaron a detenidos.

En uno de esos casos, de acuerdo con los documentos judiciales, un joven en el Bronx relató cómo agentes lo hicieron tropezar y le aplicaron descargas eléctricas mientras lo llamaban “maldito mexicano”.

Un agente federal lleva una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York Yuki Iwamura - FR171758 AP

El impacto que tuvieron los arrestos del ICE en comunidades de NYC

Los jueces federales de la región muestran una postura crítica creciente ante las tácticas empleadas por el ICE, según el informe. En esa línea, Gary Brown, magistrado federal, aseguró que, con estas acciones, los uniformados “abusaron gravemente de su autoridad”.

“Las prácticas abominables e ilegales que se describen en este dictamen no se limitan a este caso, sino que, al parecer, se están llevando a cabo de forma generalizada”, mencionó Brown. Además, concluyó: “Así no es como deberían funcionar las cosas en Estados Unidos”.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

Entre otras cifras reveladas por el estudio, también se conoció que la Ciudad de Nueva York tuvo 81 de los arrestos callejeros. En ese marco, el barrio de Corona fue el que más volumen de acciones tuvo.

Aunque hubo restricciones judiciales sobre arrestos en tribunales migratorios, las detenciones callejeras siguieron bajo debate. Esta modalidad generó un clima de tensión en Corona, donde algunos residentes alteraron sus rutinas diarias.

“Tienen todo el poder. Tienen toda la autoridad”, dijo Florencio, un hombre de ese barrio que fue arrestado por el ICE. Y cerró: “No les importa cuántas familias destruyan”.

El informe cobra relevancia en medio del Mundial 2026 porque el área de Nueva York y Nueva Jersey es una de las sedes del torneo, con ocho partidos, incluida la final en el New York New Jersey Stadium.

Aunque la investigación no analiza operativos vinculados al evento deportivo, sí da contexto sobre las tácticas recientes de ICE en una región que en las últimas semanas recibe una gran afluencia de visitantes.