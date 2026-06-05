I-485 ante Uscis en Nueva York: cómo solicitar ahora el permiso de trabajo mientras aguardas la green card en 2026

Tener una solicitud de green card pendiente no impide trabajar legalmente en Estados Unidos. Los inmigrantes que presentaron un Formulario I-485 para ajustar su estatus migratorio en Nueva York pueden solicitar un permiso de trabajo mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) analiza su caso.

Cómo solicitar el permiso de trabajo con un I-485 pendiente en Nueva York

Tanto en el Estado Imperial como en todo EE.UU., el trámite se realiza mediante el Formulario I-765, conocido como Solicitud de Autorización de Empleo. A través de este documento, los solicitantes pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), que les permite trabajar legalmente mientras esperan una decisión sobre su residencia permanente.

Tener una solicitud de green card pendiente permite trabajar legalmente en Estados Unidos Shutterstock

Aunque ambos procesos suelen avanzar en paralelo, la aprobación del permiso de trabajo no garantiza la obtención de la green card. Una de las consultas más frecuentes entre quienes esperan la residencia permanente es cómo presentar correctamente la solicitud de autorización de empleo.

Según las instrucciones del Uscis, cuando el derecho a obtener el permiso de trabajo depende de otro trámite migratorio, la documentación debe enviarse según las indicaciones previstas para ese expediente.

La agencia también aclara que no todos los formularios deben presentarse juntos. Si la autorización de empleo no depende del resultado de otra solicitud migratoria, cada trámite debe enviarse por separado.

Además, es importante verificar la dirección de presentación antes de realizar el envío. Uscis advierte que remitir el Formulario I-765 a una dirección equivocada puede provocar retrasos en el procesamiento.

Cuánto cuesta pedir el permiso de trabajo en Nueva York en 2026

La tarifa depende de la fecha en que comenzó el trámite de ajuste de estatus. Las personas que presentaron el Formulario I-485 a partir del 1° de abril de 2024 deben pagar US$260 para solicitar el permiso de trabajo asociado a ese expediente.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

En cambio, quienes iniciaron su proceso de ajuste de estatus entre el 30 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2024 y ya abonaron las tarifas correspondientes generalmente no deben realizar un pago adicional para acceder a la autorización de empleo vinculada al mismo caso.

Antes de presentar cualquier documentación, conviene verificar los costos actualizados en el sitio oficial de Uscis, ya que las tarifas pueden modificarse.

Los errores que pueden retrasar el trámite del Uscis

Muchos retrasos no se deben al volumen de casos que procesa la agencia, sino a errores cometidos al momento de preparar la documentación. Uno de los más habituales es presentar páginas que pertenecen a distintas versiones de un mismo formulario.

El Uscis exige que todas las hojas correspondan a la edición vigente. Si detecta páginas de versiones diferentes, la solicitud puede ser rechazada.

Muchos retrasos no se deben al volumen de casos que procesa Uscis Fotomontaje realizado con IA (Shutterstock/Uscis)

Para reducir el riesgo de inconvenientes, la agencia recomienda:

Verificar que todos los espacios obligatorios estén firmados.

Utilizar tinta negra si el formulario se completa a mano.

Evitar tachaduras, correctores líquidos o modificaciones sobre los documentos.

Adjuntar la documentación necesaria para respaldar la solicitud.

Informar cualquier cambio de domicilio para recibir correctamente notificaciones, citas y comunicaciones oficiales.

Cómo recibir notificaciones electrónicas del Uscis

Los solicitantes que deseen saber cuándo la agencia recibió su documentación pueden adjuntar el Formulario G-1145, Notificación Electrónica de Aceptación de Solicitud o Petición.

Este formulario debe colocarse en la primera página del paquete. Una vez que la documentación es aceptada en un centro de recepción segura de Uscis, el organismo puede enviar una confirmación por correo electrónico, mensaje de texto o ambos medios.