Mamdani vs. ICE: el alcalde de Nueva York rechaza operativos masivos durante el Mundial FIFA 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó las advertencias del gobierno federal sobre un despliegue masivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El mandatario denunció que las medidas represivas atentan directamente contra la integridad de los residentes.

Mamdani rechazó el avance del ICE y defendió a los migrantes de Nueva York

Mamdani afirmó en su cuenta de X que la intervención del ICE arruinaría por completo el espíritu festivo del Mundial 2026 en la Gran Manzana. El líder municipal vinculó el desarrollo histórico y deportivo del país con el aporte indispensable de los ciudadanos nacidos en el exterior.

El mensaje del alcalde Zohran Mamdani en el que promete defender a los migrantes en la ciudad de Nueva York Captura de pantalla de X @NYCMayor

Además, el demócrata destacó que el mantenimiento de la infraestructura de los estadios y la composición del propio plantel nacional reflejan este valor social.

“El fútbol no existiría sin los inmigrantes. Los inmigrantes juegan y entrenan el deporte, trabajan en los estadios, llenan las gradas y hacen posibles celebraciones como la Copa del Mundo. Seis de los jugadores del Equipo Nacional Masculino de EE.UU. son inmigrantes”, expresó.

En esa línea, advirtió que se opondrá al avance de la agencia federal en la región. “No permitiremos que ICE o cualquier otra persona siembre el miedo en nuestras comunidades”, escribió en la red social.

Por último, concluyó: “Mientras el mundo llega a nuestra ciudad, nos mantendremos orgullosamente junto a nuestros vecinos inmigrantes y rechazaremos estos ataques por lo que son: un intento de dividirnos”.

El anuncio de Tom Homan sobre el despliegue del ICE en Nueva York

El denominado zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, advirtió que existe un plan orientado a enviar agentes federales masivamente a las calles de la Gran Manzana. En una entrevista con Fox News, el funcionario de la administración federal confirmó que la movilización de las patrullas será “inminente”.

Homan fundamentó la medida como una “respuesta directa” ante las políticas restrictivas contra el ICE en la ciudad y el estado. Esto se debe a que, previamente, había advertido a las autoridades locales que la prohibición de arrestos en recintos policiales derivaría en la presencia de agentes federales.

En ese sentido, la estrategia de la Casa Blanca busca romper con el esquema de las llamadas ciudades santuario. “Van a ver más agentes del ICE que nunca en la ciudad de Nueva York y eso es inminente”, dijo Homan.

La sede Nueva York / Nueva Jersey en el Mundial y la amenaza sobre el ICE

El mensaje de Homan y la eventual llegada de más agentes del ICE se dan en un marco de protestas y tensiones en los centros de detención de Nueva Jersey, de acuerdo con la información de Bloomberg. Las agrupaciones civiles mantienen sus reclamos por las condiciones de reclusión y el incremento de las supervisiones fronterizas en el área metropolitana.

Zohran Mamdani prometió no permitir que el ICE avance contra los migrantes en la ciudad de Nueva York @NYCMayor

Asimismo, por la Copa del Mundo se prevé el arribo de miles de fanáticos y turistas de diversos países para presenciar la cita mundialista. En ese contexto, Mamdani intentó imponer condiciones ante las autoridades federales.