Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE: “Patrullan durante toda la noche y las mujeres gritan”

Desde hace cinco semanas, Ernestina “Tina” Pavlovsky, una personal trainer argentina, se encuentra detenida en un centro de detención en Texas luego de ser interceptada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras intentaba abordar un vuelo a Colorado. A la espera de una fecha para regresar a la Argentina, su prometido y una amiga le informaron a un medio estadounidense cómo ha vivido sus días en custodia.

Cómo vive Ernestina “Tina” Pavlovsky su detención en un centro del ICE

Pavlovsky declaró a través de su prometido, Cody Kosinski, y su amiga, Mariah Lee, en una entrevista para Aspen Daily News. Allí, expresó su agradecimiento a la comunidad por el apoyo recibido durante su detención. Ella vive en Aspen desde hace 13 años.

La argentina Ernestina Pavlovsky tiene 33 años y vive en Estados Unidos hace 13 Instagram/@ernestinamishenkapavlovsky

“Los ha sentido cada día que ha estado aquí. Su comunidad no eran solo amigos, eran su familia, su mundo. Había construido una nueva vida aquí y cada persona en esa vida era importante para ella”, señaló Lee.

A cinco semanas de su arresto, Pavlovsky le comunicó a su prometido que “su cuerpo no estaba en condiciones de permanecer” en el centro de detención por “mucho tiempo”.

Esto se debía a situaciones como la presencia de moho en los baños y los gritos por parte de algunas mujeres.

Ernestina Pavlovsky asegura que su cuerpo no estaba en condiciones para seguir detenida en Laredo, Texas Instagram

“Los guardias patrullan durante toda la noche, y ella está ansiosa porque no sabe cuándo la llevarán al aeropuerto o si la trasladarán a otro centro de detención”, dijo Kosinski. “También dice que a veces las mujeres gritan en medio de la noche, probablemente por las cucarachas”.

La argentina también asegura que el agua se encontraba contaminada y que no confiaba en la comida del centro de detención. Sin embargo, pese a los percances, busca ayudar a sus compañeras por medio de clases de ejercicio o llamadas telefónicas para sus seres queridos.

El pedido de Ernestina “Tina” Pavlovsky en el centro de detención

La noche previa a su audiencia judicial del 1.° de septiembre, la argentina le informó a su prometido que, pese al apoyo recibido por la comunidad, iba a solicitar la salida voluntaria.

“Me dijo que ya no podía estar aquí”, dijo Kosinski, refiriéndose al centro de detención de Laredo.

Ernestina Pavlovsky solicitó la salida voluntaria y está a la espera de abordar un vuelo a la Argentina Instagram

Al inclinarse por la autodeportación, se cancelaron las medidas que sus allegados preparaban, como interponer un recurso de hábeas corpus. Pese a ello, su prometido solo espera la liberación de su pareja.

“Por difícil que sea para mí y para la comunidad, tenemos que alegrarnos por su libertad”, dijo en diálogo con el medio estadounidense.

Con la decisión tomada, Pavlovsky le dijo que el juez le había ordenado comprar un billete de avión a Argentina antes del 14 de septiembre. Sin embargo, agentes del ICE le comunicaron a la personal trainer que la retendrían durante el resto del mes y que ellos decidirían cuándo podría abordar un vuelo.

Cómo fue la detención de Ernestina Pavlovsky en un aeropuerto de EE.UU.

La personal trainer fue detenida el pasado 1.º de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de ser abordada por agentes del ICE vestidos de civiles previo a ingresar a un vuelo para volver a Aspen.

La joven fue trasladada, primero, al centro de procesamiento en Miramar, Florida, y a los pocos días al Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach.

Previo a una audiencia programada, despertaron a Pavlovsky en la noche, le colocaron grilletes en las muñecas, la cintura y los tobillos, y la subieron a un ómnibus durante ocho horas.

E entorno de Pavlovsky lanzó una campaña en la plataforma digital de crowdfunding GoFundMe que ya recaudó casi 50.000 dólares

Posteriormente, un avión la llevó hasta el Centro de Procesamiento CoreCivic en Laredo, Texas, donde continúa detenida a la espera de su deportación, según informó el periodista Guillermo Idiart en LA NACION.