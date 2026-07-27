Es abogada experta y revela los cambios que afectan a migrantes con green card: “Investigar, restringir y deportar”

En el marco de cambios que afectan a migrantes con green card, la abogada experta en inmigración Ingrid Echeverría advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar a residentes permanentes legales. Según su análisis, esta modificación consiste en una estrategia que impacta principalmente en quienes regresan de viajes al extranjero.

La abogada alertó que EE.UU. busca deportar a migrantes con green card

En los últimos meses, el DHS llevó a cabo reformas para implementar una revisión más estricta de los beneficiarios de la green card. En ese sentido, una unidad especializada analiza miles de casos, con un enfoque dirigido a preocupaciones de seguridad nacional y antecedentes penales.

La abogada experta en inmigración sostuvo que el nuevo proceso de revisión de los migrantes con green card "va más allá del sistema habitual" Facebook Ingri

En una entrevista con NJ.com, la abogada sostuvo que esto forma parte de una ofensiva para “investigar, restringir y deportar a algunos residentes permanentes legales”. Al tratarse de personas que ya completaron el proceso legal y se les concedió la residencia permanente, definió el sistema como “una estrategia para dificultar que la gente permanezca en EE.UU.”.

En general, para obtener la green card, los solicitantes deben someterse a un procedimiento que incluye la verificación de antecedentes y de cualquier delito cometido. No obstante, Echeverría afirmó que el nuevo proceso de revisión de los beneficiarios “va más allá del sistema habitual ya vigente”.

EE.UU. aumentó las revisiones secundarias a migrantes con green card

La experta detalló en sus declaraciones a NJ.com que en 2026 se reportó un considerable aumento en las detenciones de titulares de la green card cuando regresan de viajes al extranjero.

En general, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tienen la autoridad para detener a ciertos viajeros e interrogarlos con mayor detalle. Como parte del proceso, pueden remitir a la persona a un tribunal de inmigración.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Aunque esta práctica se dirige en la mayoría de los casos a pasajeros sospechosos, la abogada señaló que en los últimos meses se sometió a una verificación secundaria a muchos extranjeros sin historiales delictivos.

“Lo importante es que muchas de las personas que vemos en las inspecciones secundarias no tienen antecedentes penales que normalmente las harían inelegibles para mantener su estatus de residente permanente”, expresó.

Tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Blanche v. Lau, los residentes permanentes enfrentan un nuevo panorama. La resolución impacta a los beneficiarios vinculados con delitos incluidos en la sección 1182(a)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Entre las acciones penadas aparecen infracciones catalogadas como delitos de bajeza moral, una categoría que comprende conductas como fraude, robo o falsificación, junto con determinados crímenes relacionados con drogas.

Quiénes son los migrantes en riesgo al reingresar a EE.UU.

Además, de acuerdo con la información publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en su sitio web oficial, los grupos que enfrentan mayores riesgos al viajar son:

Solicitantes con un Formulario I-485 pendiente que todavía no recibieron un permiso de viaje válido.

que todavía no recibieron un permiso de viaje válido. Personas que presentaron una solicitud de autorización de viaje , pero cuya aprobación aún no fue emitida.

, pero cuya aprobación aún no fue emitida. Personas con antecedentes migratorios o situaciones que podrían ser revisadas nuevamente durante el reingreso.

Los oficiales comenzaron a investigar en detalle a muchos migrantes con green card que regresan del extranjero CBP

Sobre el final de la entrevista, Echeverría remarcó que incluso cuando una persona está detenida o en proceso de expulsión, aún puede haber opciones disponibles: “Hay mucha desinformación y miedo en la comunidad, pero cada caso merece una evaluación legal individual”. Como principal recomendación, la abogada instó a los inmigrantes con casos pendientes en EE.UU. a buscar asesoramiento legal.