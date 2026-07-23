Formulario I-90 y la regla del Uscis para reemplazar la green card previo a la naturalización de un migrante

Ser residente permanente en Estados Unidos implica conservar una green card válida como prueba del estatus migratorio. De acuerdo con las reglas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), esa obligación continúa vigente incluso cuando una persona ya presentó o planea presentar una solicitud de naturalización mediante el formulario N-400.

Formulario I-90: en qué casos se debe renovar o sustituir la green card

El I-90 está destinado a quienes poseen una tarjeta de residencia permanente de diez años y necesitan renovarla o solicitar un reemplazo. Entre las situaciones contempladas se encuentran las tarjetas vencidas o que expirarán dentro de los seis meses siguientes. Si el documento pertenece a un modelo antiguo sin fecha de vencimiento, se recomienda solicitar uno nuevo.

El I-90 es el documento oficial del Uscis que se utiliza para reemplazar una tarjeta de residencia permanente (green card) Imagen generada con IA

Según el sitio web del Uscis, también corresponde utilizar este formulario cuando la green card fue extraviada, robada, destruida o presenta daños físicos que impiden su uso. Asimismo, puede emplearse para corregir errores en la información personal, registrar un cambio legal de nombre o solicitar una nueva tarjeta si la emitida por la agencia nunca fue recibida.

Otra situación contemplada se presenta cuando un residente obtuvo la green card antes de cumplir 14 años. En ese caso, la normativa establece la obligación de reemplazar el documento al alcanzar esa edad.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Antes de iniciar el trámite para reemplazar o renovar la tarjeta de residencia con el formulario I-90, la agencia recomienda utilizar su herramienta de elegibilidad para la ciudadanía. Ese recurso permite confirmar si el solicitante ya reúne los requisitos para comenzar el proceso de naturalización.

La presentación del N-400 no elimina la necesidad de acreditar el estatus de residente permanente. Sin embargo, la notificación de recibo extiende automáticamente por 24 meses la validez de la green card vencida, por lo que no siempre es necesario presentar también el I-90.

Residentes condicionales: cuándo corresponden los formularios I-751 e I-829

Los residentes permanentes condicionales no deben utilizar el formulario I-90 para mantener su estatus. Quienes recibieron una tarjeta con vigencia de dos años tienen un procedimiento distinto.

Si el documento fue obtenido mediante matrimonio, corresponde presentar el formulario I-751 para eliminar las condiciones del estatus. En los casos de residencia derivada de una inversión, el trámite aplicable es el I-829.

En términos generales, estas solicitudes deben presentarse dentro de los 90 días previos al segundo aniversario del otorgamiento de la residencia condicional, aunque el I-751 contempla excepciones según el tipo de presentación. En tanto, no realizar ese procedimiento dentro del plazo previsto puede afectar la condición de residente permanente.

Formulario I-90 en línea: seguimiento, documentos y funciones disponibles

El Uscis permite completar el I-90 mediante una cuenta en línea. Este sistema facilita consultar el estado del expediente, recibir notificaciones sobre el avance del trámite y conocer estimaciones relacionadas con los tiempos de procesamiento.

La plataforma también permite:

Revisar la correspondencia enviada por el organismo migratorio.

Responder solicitudes de evidencia adicional.

Cargar documentos en formato digital.

Actualizar datos personales, incluidos los cambios de domicilio o información de contacto.

Otra función disponible es el pago electrónico de la tarifa correspondiente. Además, los abogados y representantes acreditados pueden administrar desde una misma cuenta los casos de distintos clientes.

La cuenta en línea puede crearse antes de iniciar un trámite electrónico. En cambio, quienes envían la documentación por correo recibirán posteriormente una notificación con instrucciones para activar el acceso digital al expediente, sin que ello modifique el procesamiento de la solicitud en papel.

El pago de las tarifas de presentación del I-90 depende del método que se elija para enviar la solicitud Fotomontaje generado con IA

Tarifas del formulario I-90: costos en línea, por correo y casos exentos

Respecto a las tarifas, según la información oficial, la presentación del I-90 tiene un costo de US$415 cuando se realiza en línea y de US$465 si se envía en formato impreso. Para efectuar el pago ya no se aceptan cheques personales, comerciales ni giros postales, salvo en situaciones excepcionales autorizadas.

Para solicitudes físicas se debe utilizar el formulario G-1450, destinado a pagos con tarjeta de crédito, débito o prepaga. También está disponible el G-1650 para transferencias ACH desde cuentas bancarias de EE.UU.

Si se decide presentar el trámite de forma electrónica, se pueden pagar las tarifas directamente a través de la plataforma del Uscis. El organismo migratorio indicó además que cada formulario debe abonarse por separado.

Por otro lado, existen situaciones específicas, como ciertos reemplazos por errores o tarjetas nunca entregadas, en las que no corresponde el pago. Además, quienes soliciten una exención de tarifas deberán presentar la documentación por correo, ya que ese beneficio no está disponible para las solicitudes electrónicas.