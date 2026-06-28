Green card hoy: los estados de EE.UU. donde más impacta el nuevo criterio de Uscis para migrantes

Entre los estados donde más podría sentirse el nuevo criterio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para ciertos trámites de green card se encuentran California, Florida, Texas y Nueva York. La medida, anunciada por la administración de Donald Trump en un memorando de mayo, establece que algunos migrantes con autorizaciones temporales deberán salir del país norteamericano y presentar su solicitud ante un consulado en su nación de origen.

¿Qué modificó Uscis para quienes buscan la green card?

El memorando emitido el 22 de mayo indica que las personas presentes en Estados Unidos con autorizaciones temporales y que buscan convertirse en residentes permanentes deberán completar el proceso desde fuera del país norteamericano. La solicitud tendría que presentarse mediante un consulado en la nación de origen.

La permanencia durante el trámite quedaría reservada para casos excepcionales. El documento señala que esa posibilidad debería tratarse como una medida “extraordinaria” y quedar bajo la discreción de los oficiales de Uscis.

El American Immigration Council advirtió que la medida podría generar complicaciones para personas con visas temporales otorgadas a trabajadores con habilidades extraordinarias o trabajadores religiosos. La organización también mencionó posibles efectos sobre familiares de ciudadanos estadounidenses. En especial, el cambio podría afectar a quienes no tenían estatus migratorio durante parte de su permanencia en el país norteamericano, ya que la salida puede activar esperas prolongadas para obtener una situación legal o regresar.

¿Qué estados aparecen más expuestos al cambio?

Un análisis de Governing tomó datos de 2023 de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional para identificar dónde vivían las personas que recibieron la residencia permanente legal dentro de Estados Unidos. Ese registro permite observar en qué jurisdicciones se concentraban los trámites completados sin salir del país norteamericano, una vía que el nuevo criterio federal busca limitar.

Uscis sostuvo que el nuevo enfoque permitiría ordenar la carga de trabajo de la agencia Imagen ilustrativa generada con IA

California encabezó el mapa con el 18,5% del total nacional. En números absolutos, 112.100 personas que vivían en ese estado obtuvieron la green card durante 2023. Detrás se ubicaron Florida, con el 14,2%; Texas, con el 12,2%; y Nueva York, con casi el 8,9%. En conjunto, esas cuatro jurisdicciones reunieron más de la mitad de las aprobaciones internas registradas ese año.

El mapa nacional muestra una concentración marcada

La distribución muestra una brecha amplia con el resto del país. Cuarenta y dos estados, Washington D.C. y Puerto Rico representaron cada uno menos del 3% de las personas que recibieron la residencia permanente legal dentro del territorio estadounidense.

Muchas jurisdicciones quedaron incluso por debajo del 1% del total nacional. En el extremo inferior aparece Wyoming, donde 250 personas obtuvieron ese estatus durante 2023.

La explicación oficial del gobierno por el memorando que impacta en la green card

Los funcionarios federales presentaron el memorando como una forma de asegurar el cumplimiento de la ley migratoria y de decisiones judiciales existentes. Según esa postura, la medida retoma normas “de larga data” y no constituye un giro mayor de política.

La modificación fue presentada como una forma de reforzar el cumplimiento de las reglas migratorias vigentes Fotomontaje creado con IA

El vocero de Uscis, Zach Kahler, sostuvo que el enfoque evitaría que la agencia quede sobrecargada con solicitudes de residencia de personas que llegaron con visas temporales. También dijo que permitiría concentrar recursos en otros expedientes y reforzar el control sobre quienes permanecen más allá del plazo autorizado.