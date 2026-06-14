Estados Unidos emite una alerta contra un grupo de naturalizados: pide revocar su ciudadanía y deportarlos

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió una alerta legal contra 17 ciudadanos naturalizados que enfrentarán juicios penales para la revocación de sus estatus en Estados Unidos. La decisión fue comunicada después de que se los acusara de haber ocultado delitos graves o fraude durante sus respectivos procesos migratorios.

Por qué el DOJ inició demandas contra 17 ciudadanos naturalizados de EE.UU.

Las reclamaciones civiles contra este grupo de ciudadanos estadounidenses argumentan que los implicados cometieron y ocultaron delitos graves antes de la toma de juramento. Según un comunicado oficial, la decisión se ampara en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que habilita al gobierno a solicitar ante un tribunal la revocación de la ciudadanía cuando fue obtenida mediante declaraciones falsas o falsos testimonios.

El DOJ informó la decisión contra 17 ciudadanos naturalizados a través de sus redes sociales Captura de pantalla de X @TheJusticeDept

En ese marco, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, manifestó una postura de tolerancia cero frente a las manipulaciones del marco legal migratorio actual. El funcionario respaldó los procesos judiciales iniciados por las fiscalías federales.

“La ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe ganarse con honestidad. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus trámites migratorios, pierdes ese privilegio”, declaró Mullin. Luego, sostuvo que el DHS utilizará los medios legales disponibles para solicitar la revocación de ciudadanía y la remoción de extranjeros, cuando corresponda.

Quiénes son los 17 ciudadanos naturalizados afectados por la medida del DOJ

Las investigaciones federales arrojaron un listado con las identidades de las personas imputadas en las demandas de desnaturalización. Los implicados provienen de diversos países y residen en distintos estados del territorio norteamericano.

Leidys Delmas García (54 años, origen de Cuba).

(54 años, origen de Cuba). Jean Claude Alfred (68 años, origen de Haití).

(68 años, origen de Haití). Andrea Marroquín (44 años, origen de Colombia).

(44 años, origen de Colombia). María Lourdes Montoya (63 años, origen de México).

(63 años, origen de México). Tahir Lekaj (43 años, origen de Yugoslavia).

(43 años, origen de Yugoslavia). Talman Harris (49 años, origen de Jamaica).

(49 años, origen de Jamaica). Armando Mendoza (39 años, origen de México).

(39 años, origen de México). Neeraj Sharma (50 años, origen de India).

(50 años, origen de India). Federico Michel Fermín (54 años, origen de República Dominicana).

(54 años, origen de República Dominicana). Abdikadir Ali Kadiye (54 años, origen de Somalia).

(54 años, origen de Somalia). Victor San Shing Kwok (50 años, origen de República Popular China).

(50 años, origen de República Popular China). Louise Hunkporti (64 años, origen de Congo).

(64 años, origen de Congo). Fernando Cristancho (69 años, origen de Colombia).

(69 años, origen de Colombia). Ronnie Price (40 años, origen de Trinidad y Tobago).

(40 años, origen de Trinidad y Tobago). Rodger George Gurdon (55 años, origen de Jamaica).

(55 años, origen de Jamaica). Jheromell Obejera Arcilla (39 años, origen de Filipinas).

(39 años, origen de Filipinas). Milagros Marileisis Acosta Torres (40 años, origen de Cuba).

Los delitos que cometieron los ciudadanos naturalizados incluyen fraudes de visas y estafas Freepik/Freepik

Según el DOJ, cada una de estas personas habría aportado información falsa u ocultado datos relevantes durante sus entrevistas o trámites migratorios. Los tribunales correspondientes deberán evaluar las demandas de desnaturalización y determinar si corresponde revocar la ciudadanía.

Qué delitos atribuye el DOJ a los ciudadanos naturalizados demandados

La Oficina de Asuntos Públicos del DOJ detalló las áreas delictivas que motivaron el inicio de estas acciones civiles de desnaturalización. El grupo demandado incluye a personas con condenas o acusaciones vinculadas con abuso sexual de menores de edad, distribución de material explícito e infracciones graves de fraude comercial.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

Además, también se mencionan estafas al sistema de salud y la falsificación masiva de visas de trabajo H-1B. En otros casos, los implicados utilizaron múltiples identidades falsas o suplantaron personas fallecidas para burlar los controles de los inspectores.