Es cubana, obtuvo la ciudadanía estadounidense y está a punto de perderla por cometer fraudes médicos

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó la desnaturalización de la cubana Leidys Delmas García, quien obtuvo la ciudadanía americana en 2019, tras declararse culpable de cometer fraude médico. Las autoridades aseguran que hubo falta de “buena conducta moral”.

Qué se sabe del caso de Leidys Delmas García

El hecho ocurrió entre octubre de 2018 y noviembre de 2022, cuando Delmas García y otros compañeros gestionaron clínicas de terapia fraudulentas para facturar a la aseguradora Blue Cross Blue Shield (BCBS, por sus siglas en inglés) por servicios que no eran médicamente necesarios.

Solo los profesionales de salud autorizados y con licencia para ejercer en Estados Unidos podrán completar el formulario de excepción médica (Pexels/kaboompics)

El fraude involucró a 21 clínicas que facturaban cerca de US$24.170.263 a la aseguradora. Como resultado, BCBS desembolsó US$5.846.267 a estos centros médicos, de los cuales García recibió alrededor de US$1.599.933 para su beneficio, según figura en la denuncia.

Pedido de ciudadanía en medio de los fraudes médicos

Mientras participaba en el esquema de las clínicas, Delmas presentó su formulario de naturalización. El 3 de enero de 2019 fue entrevistada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) y negó haber cometido un delito por el cual hubiese sido arrestada.

El 19 de enero de 2019, Leidys Delmas García se convirtió en ciudadana estadounidense Fotomontaje realizado con IA

“Cuando un oficial de Servicios de Inmigración le preguntó a Delmas García si alguna vez había cometido un delito o infracción, declaró bajo juramento que no”, se puede leer en el escrito.

El 19 de enero de 2019 se convirtió en ciudadana estadounidense. Sin embargo, las autoridades sostienen que mintió en su declaración jurada, por lo que no cumplía con el requisito de buen carácter moral y, por lo tanto, obtuvo su naturalización de manera ilegal.

Condena penal de Leidys Delmas García y el estatus de su caso

En noviembre de 2022, Delmas García fue acusada de manera formal por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida de conspirar para cometer fraude en el cuidado de la salud.

El 24 de julio de 2023, la cubana firmó una “Oferta de Hechos” (Factual Proffer, en inglés) junto con su acuerdo de culpabilidad. En dicho documento, admitió que su participación en la conspiración criminal había comenzado en octubre de 2018 y se extendió hasta noviembre de 2022.

El 24 de julio de 2023, Delmas García admitió su participación en la conspiración criminal Freepik

“En su entrevista de naturalización en enero de 2019, Delmas García declaró que nunca había cometido un delito por el que no hubiera sido arrestada. Sin embargo, el 24 de julio de 2023 se declaró culpable de conspiración de fraude en el cuidado de salud”, detalla la demanda.

El tribunal la sentenció a 68 meses de prisión. Al terminar su condena, deberá cumplir tres años de libertad condicional supervisada y pagar US$4.239.752 en restitución. Esta sentencia fue formalizada el 23 de octubre de 2023.

En ese contexto, el DOJ ordenó la revocación de su ciudadanía estadounidense y le obligó a presentar, en un plazo de diez días, su certificado de naturalización y pasaporte.