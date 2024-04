Es latina, grabó su trámite migratorio en EE.UU. y le pasó lo peor: “No sabía que era un delito”

Escuchar

Una joven colombiana vivió un angustiante momento en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) luego de hacer un video de las instalaciones. A través de sus redes sociales, contó que luego de pasar por un interrogatorio, le pusieron una tobillera electrónica. “No sabía que era un delito”, expresó.

Daiann Olivera, originaria de Colombia y residente de Nueva Jersey, explicó por medio de un video en TikTok cómo fue que terminó con una tobillera, un dispositivo que cuenta con un sistema de geolocalización y que permite a las autoridades monitorear la ubicación de una persona.

La joven es originaria de Colombia y emigró a EE.UU. en 2022 Instagram @daiannl_

Para acompañar el clip, que publicó hace unas semanas y ya acumula 1,9 millones de reproducciones, la joven escribió: “Lo cuento en forma graciosa, pero no es gracioso, es un tema muy serio, también se los cuento para que no les suceda y no actúen con imprudencia como yo lo hice. Tuve que pagar las consecuencias de mis actos y bueno, de los errores se aprende. Quizá así sucedió para poder contarles y que nadie más lo repita”.

En el video, Olivera relató que, recibió una sanción luego de grabarse a sí misma en su primera cita con las autoridades migratorias. “Por ponerme yo de graciosa a filmar dentro de una instalación, que fue una parte de un pasillo y una habitación de ahí adentro. Yo no sabía que eso era un delito federal”, indicó la joven.

La joven debe portar una tobillera electrónica luego de cometer un delito en EE.UU. TikTok @daiann_nicol2

Según describió la joven, primero recibió una llamada del oficial que lleva su caso migratorio en EE.UU., por lo que se tuvo que presentar en las oficinas de ICE y ahí le revelaron su falta. “Yo estaba asustada. Pensé que iban a deportar”, expresó.

La colombiana rompió en llanto cuando conoció su condena, que incluía la tobillera electrónica. En ese momento le instalaron el dispositivo y le entregaron una hoja con un mapa de las zonas en las que podía permanecer. “Si yo salgo de esta área puedo tener problemas más graves”, reveló la joven, que actualmente reside en Nueva Jersey.

El otro delito que cometió la joven colombiana

“Estoy bajo vigilancia las 24 horas, esto tiene un GPS, saben dónde estoy, también me ubican por videollamada”, indicó la creadora de contenido, quien reveló en el video que otra de las razones por las que había recibido un castigo fue por no notificar que se cambió de dirección, lo cual, de acuerdo con las leyes de migración es un delito menor y puede ameritar una multa.

Así, la joven advirtió a sus seguidores acerca del peligro de cometer un delito en EE.UU., aunque no se tenga conocimiento de las consecuencias. “No sea imprudente como yo. Yo ya aprendí de mis errores”, precisó la mujer, que añadió que sigue con su proceso de migración con el apoyo de sus abogados.