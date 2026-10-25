Es cura, tiene 78 años y pasó un año detenido en un centro del ICE en Colorado: lo liberaron, pero no puede salir por su cuenta

El sacerdote Edward Nkugwa Kironde Nalwamba, de 78 años, fue liberado tras permanecer 13 meses en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Un juez federal ordenó su salida, pero el personal del recinto le negó el uso de una silla de ruedas para llegar hasta el transporte.

El caso del sacerdote ugandés y su año de detención en el centro del ICE

Nalwamba llegó a Estados Unidos desde Uganda el 1° de enero de 2002 con visa de turista. Tras el vencimiento de su permiso, el hombre ejerció el sacerdocio por 15 años en la comunidad de Resurrection Anglican Fellowship, en Greenwood Village.

El senador John Hickenlooper repudió la forma en la que el cura se tuvo que retirar del centro de detención en Colorado

Según KCRA, un juez de inmigración le concedió la salida voluntaria en 2007, pero la autoridad de apelaciones le emitió una orden final de expulsión en 2010.

Pese a esa resolución, Nalwamba permaneció en el país durante más de una década con orden de supervisión.

En ese marco, el ICE arrestó al sacerdote el 18 de septiembre de 2025 en Lakewood, Colorado. La agencia lo trasladó al centro de detención de Aurora, una instalación de la firma GEO Group, donde permaneció detenido durante 13 meses. Posteriormente, su defensa presentó un recurso de habeas corpus para solicitar su libertad ante la extensión del encierro.

Por qué el cura liberado en Colorado no pudo salir por cuenta propia

La abogada del cura, Joy Athanasiou, tramitó el pedido para interrumpir su detención prolongada. En ese marco, un juez federal acogió el recurso el lunes 19 de octubre de 2026 y ordenó la liberación del sacerdote a más tardar el martes 20 de octubre.

El hombre tuvo un deterioro en su salud durante los 13 meses de reclusión, cuando se enfermó de neumonía y perdió más de 13 kilogramos. Además, desde junio, tuvo afecciones respiratorias continuas, dolores de pecho y mareos.

Al momento de su salida, el personal trasladó al sacerdote en silla de ruedas hasta la puerta principal del centro. Sin embargo, los empleados se negaron a permitir la utilice hasta el automóvil ubicado fuera del centro.

Así tuvo que salir del centro de detención el cura liberado en Colorado Facebook John Hickenlooper

Ante la imposibilidad de caminar sin asistencia, dos detenidos del centro lo cargaron en brazos hasta el vehículo.

En una publicación en Facebook, el senador John Hickenlooper denunció que la empresa administradora no tuvo “decencia humana”.

Cómo quedó la situación migratoria del pastor y qué postura tomó el DHS

Hickenlooper confirmó que su equipo solicitó a GEO Group una autorización para la silla de ruedas. La compañía prometió cumplir sus peticiones pero, según él, incumplió los compromisos asumidos.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) resaltó que el individuo permanece ilegalmente en EE.UU. y defendió la calidad de la atención médica otorgada. En tanto que la defensa legal argumentó que el sacerdote tuvo que recibir una terapia de rehabilitación.

El proceso de inmigración subyacente del sacerdote liberado en Colorado continúa sin resolución definitiva ICE

Por ahora, el religioso volvió a la condición previa a su arresto y mantiene su residencia en Colorado con orden de supervisión.