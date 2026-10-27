Trabajadores de la construcción en Texas se blindan ante el peligro del ICE: “No entres”

Los trabajadores de la construcción en el sur de Texas enfrentan un clima de incertidumbre por el aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ante el temor a las detenciones, empresarios del sector comenzaron a instalar cercas y carteles para delimitar sus propiedades e intentar impedir el ingreso de agentes migratorios sin una orden judicial.

El ICE en Texas: constructores instalan cercas y carteles para proteger sus obras

Según informó N+ Univision, cada vez más empresarios de la construcción del sur de Texas colocan vallas de alambre y señalizaciones alrededor de sus terrenos para advertir que se trata de propiedades privadas.

La iniciativa surge ante las denuncias de operativos migratorios que, de acuerdo con los constructores, afectan a trabajadores latinos y generan temor incluso entre personas que cuentan con autorización legal para permanecer en Estados Unidos.

En San Juan, el empresario Benigno Meléndez explicó que los carteles buscan dejar en claro los límites de sus propiedades y desalentar el ingreso de agentes del ICE sin una orden judicial.

Su advertencia resume la preocupación que atraviesa al sector: “Si no tienes una cerca con un letrero que diga ‘No entres’, no la consideran privada y se meten”.

El temor, según los testimonios recogidos por el medio, no se limita a los trabajadores indocumentados. Yahaira Martínez, propietaria de una empresa constructora, aseguró que incluso los empleados con permisos vigentes tienen miedo de acudir a sus puestos de trabajo.

La preocupación se extiende también a los posibles enfrentamientos durante los operativos. Meléndez recordó un incidente ocurrido en Brownsville, donde un agente del ICE apuntó con una pistola y un cilindro de gas pimienta a un trabajador que se identificó como ciudadano estadounidense.

Las redadas del ICE vacían las obras y complican la construcción en Texas

De acuerdo con N+ Univision, los empresarios advierten que la pérdida de trabajadores y el temor a nuevas detenciones dificultan la contratación de personal calificado. La falta de mano de obra no solo ralentiza las tareas cotidianas, sino que también obliga a buscar reemplazos.

Mario Guerrero, director ejecutivo de la South Texas Builders Association, explicó que las indicaciones que recibieron del gobierno estadounidense llevaron a constructores a considerar necesario cerrar por completo sus propiedades, incluidos los sectores delanteros y traseros.

Los líderes del sector de la construcción exigieron al gobierno que cese las redadas del ICE en sitios de trabajo debido a la falta de trabajadores, retrasos y penalidades Imagen ilustrativa generada con IA

La asociación reúne a empresarios que buscan defender los intereses de la industria de la construcción en el sur de Texas. Sus representantes consideran que las cercas se convirtieron en una herramienta para responder a una situación que, según denuncian, perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores.

Incluso se documentaron casos de sitios con puertas ocultas debajo de alguna escalera, que conducen a un espacio donde los trabajadores pueden esconderse si aparecen agentes migratorios.

No solo cercas: las construcciones en Texas tardan más en terminarse

Según el informe de N+ Univision, las consecuencias de las redadas sobre los trabajadores de la construcción también afectan los plazos de las obras en distintas localidades de Texas.

El sector de la construcción en Texas sufre demoras en las obras por operativos del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

Proyectos que antes se completaban en seis meses ahora pueden requerir diez. Durante los últimos meses, incluso hubo suspensiones temporales de trabajos porque no se encontraba el personal requerido.