Es oficial: el Uscis confirma qué pasará con los venezolanos con TPS vigente hasta el 2 de octubre en EE.UU.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la decisión administrativa de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos había excedido la autoridad otorgada por el Congreso. Sin embargo, el pronunciamiento no modificó la situación de todos los beneficiarios, ya que el litigio sobre la cancelación del programa continúa activo, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis).

Qué estableció la Corte Suprema sobre el TPS de venezolanos

El máximo tribunal suspendió una resolución previa del tribunal de distrito, habilitando así que avanzara la terminación de la designación de TPS de 2023 para Venezuela .

Esa decisión judicial generó un esquema con fechas distintas según el tipo de documentación de cada beneficiario.

El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema autorizó la terminación del TPS para Venezuela con efecto inmediato Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Por qué el fallo del Noveno Circuito no cambia todo de inmediato

El tribunal de apelaciones concluyó que la cancelación administrativa del TPS excedió la autoridad delegada por el Congreso al Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés).

concluyó que la cancelación administrativa del TPS excedió la autoridad delegada por el Congreso al Departamento de Seguridad Nacional ( , por sus siglas en inglés). A pesar de ese fallo, el proceso judicial sigue abierto y no revirtió de forma automática los efectos ya aplicados sobre distintos grupos de venezolanos.

Quiénes mantienen el TPS hasta el 2 de octubre

Según el Uscis, conservan validez los Documentos de Autorización de Empleo ( EAD ), los Formularios I-797 de Notificación de Acción y los Formularios I-94 emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025 , con vencimiento fijado para el 2 de octubre de 2026.

), los de Notificación de Acción y los emitidos , con vencimiento fijado para el 2 de octubre de 2026. La agencia migratoria explica en su sitio oficial que el TPS de Venezuela permanece “extendido hasta el 2 de octubre de 2026, según orden judicial, sujeto a actualizaciones de litigios”.

Fin del TPS: el país latino que eligen los migrantes venezolanos que se van de EE.UU. por las políticas de Trump

Qué pasa si un venezolano cuenta solo con el TPS como beneficio legal en EE.UU.

Los venezolanos con TPS venezolano deben revisar la fecha de vencimiento impresa de su EAD, el Formulario I-797 o Formulario I-94.

No necesitan presentar una nueva solicitud de extensión: la prórroga se aplicó de manera automática por orden judicial.

la prórroga se aplicó de manera automática por orden judicial. El caso judicial sobre la cancelación general del programa sigue abierto en el Noveno Circuito, por lo que el panorama puede cambiar según lo que resuelva la Justicia en las próximas semanas.

Ante cualquier duda sobre una situación particular, el Uscis recomienda consultar con un representante legal autorizado antes de tomar decisiones sobre tu estatus migratorio.

Producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.