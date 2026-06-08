Es oficial: el Uscis debe acatar un fallo que podría cambiar todo para los migrantes que buscan asilo

Un juez federal anuló cuatro políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump que suspendían solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios para personas afectadas por la prohibición de viaje impulsada por la Casa Blanca. La decisión, firmada por John J. McConnell Jr. el viernes 5 de junio en Rhode Island, concluyó que las medidas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) violaban la Ley de Procedimiento Administrativo.

El Uscis debe reanudar asilo y beneficios migratorios tras el fallo en Rhode Island

El fallo representa un revés para la estrategia migratoria de la administración republicana, que había congelado de forma indefinida adjudicaciones de asilo y diversos trámites migratorios tras un ataque ocurrido en Washington D.C. en noviembre de 2025.

El alcance de las medidas no era idéntico en todos los casos: mientras una de las políticas suspendía adjudicaciones afirmativas de asilo de forma amplia, otras congelaban beneficios migratorios para personas de países alcanzados por la prohibición de viaje.

Según informó CNN, McConnell emitió una resolución de 135 páginas en la que cuestionó la legalidad de las medidas y sus consecuencias sobre miles de inmigrantes.

“Las políticas impugnadas pusieron en pausa la vida de innumerables personas únicamente en virtud de sus países de nacimiento”, escribió el magistrado. “Más de seis meses después, muchas de esas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna capacidad significativa para planificar su futuro”.

Las cuatro políticas del Uscis que el juez declaró ilegales

La demanda cuestionaba cuatro directrices vinculadas con la prohibición de viaje que afectaba a ciudadanos de 39 países y con los memorandos posteriores del Uscis. Las medidas anuladas son:

Global Asylum Hold Policy: suspendía la resolución de solicitudes de asilo y de suspensión de expulsión.

suspendía la resolución de solicitudes de asilo y de suspensión de expulsión. Benefits Hold Policy: congelaba la adjudicación de beneficios migratorios para personas provenientes de países alcanzados por la prohibición de viaje.

congelaba la adjudicación de beneficios migratorios para personas provenientes de países alcanzados por la prohibición de viaje. Comprehensive Re-Review Policy: ordenaba revisar nuevamente beneficios migratorios que ya habían sido aprobados.

ordenaba revisar nuevamente beneficios migratorios que ya habían sido aprobados. Country-Specific Factors Policy: instruía a los funcionarios a considerar el país de origen como un factor negativo al evaluar determinados beneficios migratorios.

El gobierno había defendido estas medidas con argumentos vinculados a la seguridad nacional. Uscis las implementó después de que un ciudadano afgano fuera acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. Sin embargo, el juez rechazó esa justificación y cuestionó la postura de la administración.

Un juez federal anuló cuatro políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump que suspendían solicitudes de asilo (AP Foto/Veronica G. Cardenas, Archivo)

“El gobierno, en la práctica, invita al Tribunal a cerrar los ojos e ignorar las sólidas pruebas de animadversión antiinmigrante que tiene ante sí”, escribió McConnell.

“Hacerlo requeriría una profunda ingenuidad por parte del Tribunal. Por desgracia para el gobierno, esa es una invitación que este Tribunal tendrá que declinar”, agregó.

Qué cambia para el asilo, los permisos de trabajo, la green card y la ciudadanía

La decisión judicial elimina los bloqueos que impedían emitir resoluciones finales sobre múltiples beneficios administrados por Uscis. Entre los trámites afectados se encontraban.

Solicitudes de asilo.

Permisos de trabajo.

Ajustes de estatus para obtener la residencia permanente.

Procesos de naturalización.

Otros beneficios migratorios sujetos a revisión de Uscis.

El tribunal también rechazó el argumento del gobierno de que los jueces federales no podían revisar estas medidas por estar relacionadas con cuestiones de seguridad nacional. Según McConnell, los tribunales sí tienen facultades para determinar si una agencia federal actuó dentro de los límites establecidos por la ley.

Organizaciones que defienden a migrantes celebran el fallo contra las políticas del Uscis

La demanda fue presentada por organizaciones que representan a inmigrantes y refugiados afectados por las políticas de Uscis.

El tribunal también rechazó el argumento del gobierno de que los jueces federales no podían revisar estas medidas por estar relacionadas con cuestiones de seguridad nacional (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) Marcio Jose Sanchez - AP

Tras conocerse el fallo, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, celebró la decisión. “El fallo reafirma un principio básico: el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas en función de su lugar de origen”, indicó.