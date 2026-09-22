Es oficial: inmigrantes con órdenes de deportación definitiva no podrán ser localizados si el ICE los detiene en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) modificó las condiciones de acceso a su sistema público para localizar personas bajo custodia migratoria. Bajo la nueva medida, quienes tienen una orden final de deportación ya no aparecen en el Online Detainee Locator System, una herramienta utilizada por familiares y representantes legales.

Qué cambió en el localizador de detenidos del ICE

De acuerdo con la información obtenida por The Washington Post, el cambio comenzó a aplicarse el 15 de septiembre y no fue acompañado por un anuncio público de la agencia. Sin embargo, el ICE no confirmó ni negó de manera directa la modificación cuando fue consultado por el medio, pero señaló que los inmigrantes con órdenes definitivas de deportación son considerados prioritarios para su expulsión.

Los datos de migrantes con órdenes de deportación final ya no aparecen en el localizador de detenidos del ICE Fotomontaje realizado con IA

La agencia también sostuvo que las personas detenidas conservan la posibilidad de realizar llamadas desde los centros de detención. Los abogados especializados en inmigración plantean que ese mecanismo no reemplaza al localizador.

“Sobre todo si se tiene en cuenta la velocidad a la que trasladan a la gente, incluso dentro de EE.UU., es un problema muy grave no poder localizar a estas personas”, dijo a The Washington Post Dree Collopy, abogada de inmigración y directora general de la organización Human Rights First.

Las llamadas pueden requerir esperar durante períodos prolongados y, según los datos aportados por el medio estadounidense, los detenidos deben asumir costos para comunicarse. Por ese motivo, el buscador en línea era utilizado como una vía rápida para establecer el lugar exacto donde permanecía una persona.

Además de la modificación del buscador digital, los agentes de inmigración ya no pueden proporcionar por teléfono la ubicación de determinadas personas bajo custodia a familiares o abogados.

Cambio del ICE: por qué la ubicación de un inmigrante es clave para los abogados

Uno de los principales problemas señalados por los defensores está relacionado con las acciones judiciales. Entre ellas se encuentra el habeas corpus, un recurso federal mediante el cual se puede cuestionar la legalidad de una detención y solicitar la liberación de una persona o una revisión judicial de su situación.

Las peticiones de habeas corpus deben presentarse ante el distrito judicial federal correspondiente al lugar donde está detenida la persona. Los abogados utilizaban habitualmente los registros del localizador del ICE para identificar el centro de detención y acreditar ante el tribunal que el caso correspondía a su jurisdicción.

Esta medida impide que familiares y abogados localicen a ciertos detenidos a través del buscador en línea del ICE ICE / Unsplash

La ausencia de esa información puede dificultar la presentación de una demanda dentro del plazo disponible, especialmente cuando un detenido es trasladado entre instalaciones. Los defensores también señalaron que una orden final de deportación no implica necesariamente que todos los recursos legales hayan terminado.

“Saber dónde está detenido un cliente es uno de los pasos básicos para poder representarlo”, aseguró a The Washington Post My Khanh Ngo, abogada sénior de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Crecen los arrestos del ICE y hay cambios en el localizador de detenidos

La modificación adquiere relevancia en un momento de incremento de las detenciones migratorias. Durante agosto, el ICE informó 50.925 arrestos a nivel nacional, frente a 50.208 en julio y 43.900 en junio.

La cantidad de personas bajo custodia también habría superado las 60.000 en determinados momentos. El gobierno de Donald Trump mantiene una estrategia de incremento de las deportaciones y de las detenciones.

Además de los arrestos, las autoridades promueven mediante la aplicación CBP Home mecanismos de salida voluntaria con incentivos económicos.