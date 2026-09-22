Freno al ICE: la medida impulsada en California que protege a los inmigrantes ante una posible detención

Una jueza federal emitió un fallo que impide a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizar arrestos sin orden judicial en siete condados de California. La orden exige que se justifique por escrito cada detención sin mandato.

Qué exige la nueva normativa a los agentes de ICE en California

Los agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) no pueden arrestar sin orden administrativa , salvo que crean que la persona se dará a la fuga antes de tramitarla, según el fallo publicado por ACLU of Southern California.

y del Departamento de Seguridad Nacional ( , por sus siglas en inglés) , salvo que crean que la persona antes de tramitarla, según el fallo publicado por ACLU of Southern California. Cada arresto sin orden debe quedar asentado en la sección narrativa del Formulario I-213, con hechos específicos que sustenten el riesgo de fuga.

El análisis debe incluir factores agravantes y limitarse a datos conocidos antes del arresto.

y limitarse a datos conocidos del arresto. En operativos con varios detenidos, la evaluación de riesgo de fuga debe ser individual para cada persona, no genérica.

Por qué la jueza federal suspendió los arrestos sin orden judicial por parte del ICE

La magistrada Maame Ewusi-Mensah Frimpong revisó 871 documentos de arresto del ICE correspondientes a 113 personas y halló que 41 detenidos no tenían ninguna mención a riesgo de fuga en su expediente.

correspondientes a y halló que no tenían ninguna mención a riesgo de fuga en su expediente. El tribunal también detectó narrativas repetidas : 48 de 72 casos con lenguaje de riesgo de fuga usaban textos casi idénticos entre agentes distintos.

: 48 de 72 casos con lenguaje de riesgo de fuga entre agentes distintos. La jueza escribió que, sin esa documentación, “los acusados no pueden demostrar que la detención fue procedente”.

La magistrada federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong detectó que 48 de 72 casos con lenguaje de riesgo de fuga usaban textos casi idénticos ICE

Los siete condados de California afectados por la sentencia federal

Los Ángeles

Orange

Riverside

San Bernardino

Ventura

Santa Bárbara

San Luis Obispo

Los Ángeles es uno de los condados afectados por el fallo que suspende los arrestos del ICE sin orden judicial Captura de pantalla/Alcaldía de Los Ángeles

La reacción de Karen Bass tras el fallo que frena al ICE en California

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass , calificó la medida como “una importante protección” para las comunidades migrantes del distrito.

, calificó la medida como para las comunidades migrantes del distrito. “Durante más de un año, las familias de nuestra ciudad han vivido con el temor de que un viaje al trabajo , un paseo por la calle o una despedida por la mañana pudieran terminar con la pérdida de un ser querido”, expresó Bass en un comunicado.

, un paseo por la calle o una despedida por la mañana pudieran terminar con la pérdida de un ser querido”, expresó Bass en un comunicado. El fallo surgió de una demanda de United Farm Workers (UFW, por sus siglas en inglés), Los Angeles Worker Center Network (Lawcn) y la Coalition for Humane Immigrant Rights (Chirla).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.