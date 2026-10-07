Es oficial: revelan qué se siente ser tocado con los guantes eléctricos que el ICE usará en las redadas migratorias

La organización American Oversight publicó una investigación sobre el impacto de los guantes eléctricos que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) prevé utilizar en operativos migratorios. El estudio señala que los dispositivos pueden conducir electricidad cuando la ropa está mojada o es delgada.

Cuáles son los efectos de los guantes eléctricos que prevé usar el ICE

El análisis sobre los guantes eléctricos, conocidos como G.L.O.V.E, (siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter) fue coordinado por el equipo de demostración y evaluación de la División Indian Head del Centro de Guerra de Superficie Naval (NSWC IHD), por sus siglas en inglés, entre el 21 y 23 de octubre de 2024.

Según un estudio, los guantes eléctricos que prevé utilizar el ICE no afectan el sistema nervioso central Dylan Lovan - AP

Durante esos días descubrieron que, a diferencia de las armas tipo Taser, la corriente del guante no provoca incapacitación neuromuscular (NMI) ni afecta el sistema nervioso central.

Por tanto, las descargas solo sobrecargan las terminaciones nerviosas periféricas en la epidermis, lo que el cerebro interpreta como un dolor intenso.

“Las personas tendrán control sobre su cuerpo mientras se utilice el guante”, confirmó el escrito del estudio.

Asimismo, tras realizar pruebas con los dispositivos, se reveló que el tiempo de sometimiento disminuyó de 43.53 a 38.24 segundos y que generó una respuesta de sumisión inmediata.

El impacto del uso de los guantes eléctricos

Según la investigación, los participantes que desempeñaron el papel de prisioneros durante las pruebas terminaron con fatiga, dolor muscular y una “aprensión excesiva a volver a recibir descargas”.

Los guantes eléctricos generan fatiga y dolor muscular Imagen generada con IA

Con respecto al último punto, tras experimentar la descarga una vez, los participantes afirmaron que el solo hecho de ver el guante provocaba el deseo inmediato de obedecer. “El GLOVE agiliza el trabajo y crea un entorno más controlado”, aseguró un sargento del Ejército que formó parte de los estudios.

El guante en sí no conduce electricidad a través de ropa seca. Sin embargo, puede transmitir electricidad si la ropa está mojada y es delgada. En un caso donde uno de los participantes tenía aceite corporal, el malestar residual se extendió por 30 minutos.

Qué se sabe del uso de los guantes por parte del ICE

El ICE prevé invertir entre US$10 millones y US$20 millones en la compra de miles de guantes, prevista para marzo de 2027.

Según AP, los dispositivos son fabricados por Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Kentucky, y funcionan como un par de guantes que el agente acciona con un interruptor para activar una descarga eléctrica.

“Es inmediato y agudo, y te va a distraer. Yo lo comparo con un piquete de abeja”, dijo John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes Bajo Custodia,