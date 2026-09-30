Ya es ley oficial: Newsom prohíbe los guantes con cargas eléctricas que planeaba usar el ICE contra inmigrantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que apunta contra los llamados guantes con cargas eléctricas. La tecnología había quedado bajo escrutinio después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunciara planes para destinar millones de dólares a nuevos dispositivos para sus operaciones de control migratorio.

Freno al ICE: California prohíbe los guantes con cargas eléctricas

La nueva norma corresponde a la AB 2760, una ley que fue aprobada por el Senado y la Asamblea de California el 31 de agosto.

El gobernador Newsom la convirtió en ley el 29 de septiembre, como parte de un paquete de casi 20 medidas relacionadas con las prácticas de las fuerzas de seguridad, la aplicación de las normas migratorias y los centros de detención.

La legislación establece una prohibición concreta: las agencias encargadas de hacer cumplir la ley no podrán utilizar dentro del estado dispositivos eléctricos portátiles diseñados para ser utilizados como guantes. La disposición alcanza tanto a organismos estatales y locales como a las agencias federales, entre las que se incluye el ICE.

La ley define como “dispositivo eléctrico portátil” a un arma diseñada para incapacitar temporalmente a una persona mediante la administración controlada de una descarga y que, además, está concebida para utilizarse como un guante.

La legislación establece expresamente que esta categoría no incluye las armas eléctricas tipo Taser, las pistolas paralizantes ni otros dispositivos similares que produzcan una descarga, pero estén diseñados para ser sostenidos de una manera semejante a una pistola.

La prohibición permanecerá vigente hasta el 1° de enero de 2030, fecha prevista por la propia ley para su derogación. El Departamento de Justicia de California deberá estudiar la seguridad y los efectos comunitarios de estos dispositivos y presentar sus conclusiones ante la Legislatura antes del 1° de enero de 2029.

La respuesta del DHS a la ley de California contra el uso de guantes

Según CBS News Sacramento, la prohibición de los guantes eléctricos forma parte de un paquete más amplio de medidas aprobado por Newsom para establecer nuevas reglas sobre las prácticas de las fuerzas de seguridad y las operaciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias.

“California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de la aplicación de las leyes migratorias en nuestro estado”, afirmó Newsom, según el medio.

La legislación AB 2760 prohíbe el uso de dispositivos eléctricos portátiles diseñados como guantes capaces de administrar descargas Imagen generada con IA

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la aplicación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal y reclamó cooperación por parte de California.

Fuerzas locales de California ya habían comprado los guantes prohibidos

Según CBS News Sacramento, los dispositivos también comenzaron a ser utilizados como una posibilidad dentro de las fuerzas de seguridad locales de California.

El sheriff del condado de Sacramento, Jim Cooper, informó en agosto que su departamento había gastado aproximadamente US$35.000 para adquirir diez de estos dispositivos. Los agentes recibieron capacitación para utilizarlos, aunque el funcionario indicó que ninguno fue desplegado durante tareas oficiales.

Cooper se manifestó en contra de la prohibición porque considera que los guantes podían proporcionar a los agentes una alternativa antes de recurrir a golpes, bastones u otras formas de fuerza.

La legisladora LaShae Sharp-Collins, autora de la AB 2760, planteó una posición diferente sobre la tecnología. Según el medio, sostuvo que se trata de un desarrollo demasiado reciente que todavía no fue probado lo suficiente como para establecer que sea seguro.