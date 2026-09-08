Es venezolano, lo detuvo el ICE y lo deportaron a África: “O te subes colaborando o te subimos a la fuerza”

Un venezolano de 45 años fue deportado a Liberia en uno de los vuelos chárter coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el marco de las expulsiones a terceros países. Al intentar resistirse a subir a la aeronave, un agente se lo impidió y le espetó: “O te subes colaborando o te subimos a la fuerza”.

Qué se sabe de la deportación del venezolano por el ICE a África

El migrante es un opositor político del régimen chavista y trabajaba para el sector de la energía eólica en EE.UU. Su permiso migratorio le brindaba protección legal frente a una eventual repatriación a Venezuela, según consignó El País.

El venezolano es un opositor político activo del régimen chavista YURI CORTEZ - AFP

A principios de este año, acudió junto con su esposa a una oficina de inmigración para cumplir con un chequeo de rutina. A pesar de contar con protecciones vigentes y no tener antecedentes, los agentes del ICE lo arrestaron con fines de expulsión.

“Ambos teníamos el récord limpio [sin antecedentes penales]. No obstante, a ella la dejaron ir y a mí me detuvieron”, recordó en diálogo con el medio español.

El venezolano estuvo detenido en cuatro centros de detención distintos Rebecca Blackwell - AP

Durante su detención fue transferido a cuatro centros diferentes. En ese tiempo, sufrió ataques de pánico y ansiedad.

“El ICE tienen ese poder: te aterroriza psicológicamente con sus silencios, sus respuestas vagas y malos tratos”, aseguró.

“Todos rompimos a llorar”: la deportación del venezolano a África

El 19 de agosto de este año trasladaron al venezolano a un vuelo chárter para ser deportado. En ese momento, intentó resistirse pero un agente del ICE se lo impidió.

“El oficial me frenó de inmediato: ‘O te subes colaborando o te subimos a la fuerza’. Apenas nos sentamos en la aeronave, todos rompimos a llorar. Nos tuvieron encadenados de pies y manos durante todo el viaje [que duró unas 15 horas]”, relató.

El venezolano fue deportado a Liberia tras permanecer detenido en cuatro centros de detención diferentes MATTHEW JACOBS - AFP

Su deportación tuvo un fuerte impacto en su núcleo familiar: su hijo mayor prevé dejar la escuela para ayudar a generar nuevos ingresos económicos y temen que también puedan arrestar a su esposa.

“Si se la llevan a ella también, mis hijos quedan desamparados. No tienen a nadie allá aparte de nosotros”, dijo el migrante venezolano.

El estatus actual del venezolano deportado

El hombre llegó a Liberia el 20 de agosto lo alojaron en el hotel de Marshall. Si bien reconoce que tuvo un buen recibimiento por parte de las autoridades locales, no prevé quedarse allí.

A través de un abogado liberiano, está en contacto con bufetes jurídicos en EE.UU. para apelar la legalidad de su deportación. No obstante, su objetivo es pedir asilo en Europa, donde espera reunirse con su familia y reconstruir su vida.

“Yo ya no quiero vivir en EE.UU. Lo lograron: me quitaron el deseo de volver. Si antes no creía en la política, ahora ni siquiera me queda fe en los seres humanos”, expresó sobre su rechazo a volver al país norteamericano.