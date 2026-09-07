Es venezolano, tiene 36 años y fue deportado a Liberia desde Estados Unidos: “Son cosas que no se le desean a nadie”

“No tuve tiempo de defenderme ni de despedirme de mi familia. Ya estaba todo decidido”, fueron las palabras de un venezolano de 36 años que fue deportado a Liberia tras residir cinco años en Estados Unidos. Contaba con un permiso de residencia temporal con renovación anual y es uno de los migrantes que fueron enviados a terceros países en África sin tener vínculo con esos lugares.

Qué se sabe del caso del venezolano que fue deportado a Liberia

El migrante creció gran parte de su vida en los Andes, Venezuela. En 2021, tuvo que abandonar el país y emigrar a EE.UU. tras su postura política frente al régimen de Nicolás Maduro.

El migrante venezolano tuvo que irse de Venezuela tras exponer su oposición al régimen chavista Matias Delacroix - AP

“Arriesgué mucho en mi último año en Venezuela. Huí porque estuve a punto de que me mataran”, reveló en diálogo con El País.

Al llegar al país norteamericano, obtuvo un permiso de residencia temporal, con renovación anual, que le permitía trabajar de forma legal. Durante el día, se dedicaba a la venta de autos y, por las noches, trabajaba como repartidor de comida a domicilio. “Llevaba una vida normal, respetando la ley”, aseguró.

Al venezolano le notificaron que iba a ser detenido por dos semanas para "realizar una investigación especial" Yuki Iwamura - FR171758 AP

No obstante, en diciembre de 2025, las cosas cambiarían al acudir a una oficina de inmigración para un control de rutina. Allí, le avisaron que sería detenido por dos semanas por una “investigación especial” sobre su caso.

Detención prolongada y deportación a Liberia

Las dos semanas iniciales se convirtieron en ocho meses de detención administrativa. Durante ese tiempo, fue trasladado por nueve centros de detención diferentes.

“Son lugares donde nadie querría estar: sucios y llenos de ratas. Son centros donde también hay personas que han cometido delitos, pero yo soy inocente”, dijo.

El venezolano estuvo durante ocho meses en nueve centros de detención Facebook Friends of the Everglades

Un día, se enteró de que sería enviado a África apenas unas horas antes del vuelo. Debido a la inmediatez, no tuvo tiempo de preparar una defensa legal ni de despedirse de su familia.

“Lo descubrí yo mismo por casualidad al alcanzar a ver mi nombre en la lista de personas que, sin saberlo, seríamos trasladados a Liberia, un país del que nunca antes había oído hablar”, señaló.

El venezolano fue deportado a Liberia el 19 de agosto de 2026 Alexander Wiaplah - AP

El 19 de agosto de 2026, el venezolano fue embarcado a la fuerza en un vuelo chárter del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que partió desde Alexandria, Luisiana, con destino al país africano. Al llegar, fue uno de los 14 migrantes que aceptaron bajar del avión. Otros 6 se resistieron y terminaron en Guinea Ecuatorial.

El estatus actual del venezolano en Liberia

El venezolano se encuentra alojado en un hotel en Marshall donde el gobierno local le permite libre movimiento. Por el momento, desconoce cuándo saldrá.

“Podrían Matarme” Venezolanos Temen Ser Deportados Tras La Eliminación Del TPS En Estados Unidos

Desde febrero de 2025, la administración Trump comenzó a deportar migrantes a terceros países con los que no tenían ciudadanía, familiares ni ningún tipo de vínculo significativo. Hasta mediados de agosto de este año, el gobierno estadounidense ha concretado acuerdos de traslado con más de 35 países de África, Asia y América.

En Liberia (donde se encuentra el venezolano), el acuerdo bilateral contempla recibir hasta 1200 deportados en el plazo de un año. A cambio del acuerdo, el Departamento de Estado otorgó US$5 millones para la gestión de los deportados, extendió la validez de los visados de turismo y negocios para ciudadanos liberianos de 12 a 36 meses, según AP.