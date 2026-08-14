Escondía más de US$230.000 en fentanilo en su ciclomotor eléctrico y la CBP lo descubrió cuando intentaba cruzar desde México

Un mexicano de 22 años llevaba fentanilo valuado en más de 230 mil dólares oculto en un ciclomotor eléctrico y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lo interceptó cuando solicitó el ingreso a EE.UU. por San Ysidro. Los agentes activaron uno de los controles y remitieron el vehículo a una inspección secundaria.

El operativo de la CBP en San Ysidro y el hallazgo del fentanilo

Según informó la CBP, el procedimiento ocurrió el 3 de agosto en el puerto de entrada de San Ysidro. El joven, de nacionalidad mexicana, conducía un ciclomotor eléctrico Revoo modelo 2024 y solicitó admisión a Estados Unidos.

Los agentes también incautaron el ciclomotor Revoo 2024, un rastreador GPS y un teléfono celular CBP

Durante la inspección secundaria, un sistema de imágenes no intrusivo reveló anomalías debajo de la parte trasera del ciclomotor. Después, un perro de la CBP alertó a los oficiales sobre ese mismo sector.

La revisión física confirmó la presencia de fentanilo oculto en el vehículo. Los agentes extrajeron siete paquetes con 16,53 libras de fentanilo blanco en polvo, cuyo valor callejero superaba los US$230 mil.

Qué pasó con el conductor y el ciclomotor tras la incautación

Los oficiales de la CBP incautaron el fentanilo, el ciclomotor, un rastreador GPS y un teléfono celular. También arrestaron al conductor, quien enfrenta una causa federal por importación de narcóticos.

La directora del puerto de San Ysidro, Mariza Marin, señaló que los traficantes recurren a nuevas tácticas para introducir sustancias letales en Estados Unidos. La funcionaria destacó el entrenamiento de los oficiales, los recursos caninos y la tecnología no intrusiva como herramientas utilizadas contra estos métodos de ocultamiento.

Los siete paquetes incautados contenían 16,53 libras de fentanilo en polvo y tenían un valor superior a US$230 mil CBP

El sistema de imágenes tuvo un papel inicial en este procedimiento. Primero marcó una anomalía en la estructura del ciclomotor, después intervino el perro detector y, por último, los agentes realizaron la inspección física que permitió localizar los siete paquetes.

Cómo detecta la CBP el fentanilo oculto en los vehículos que cruzan la frontera

La Estrategia de Combate contra el Fentanilo y Otras Drogas Sintéticas de la CBP estableció un esquema que combina inteligencia, datos, tecnología y acciones de interdicción. El documento fijó entre sus objetivos mejorar la detección de drogas sintéticas, sus precursores químicos y otros materiales vinculados con su producción.

Una de las principales herramientas son los sistemas de inspección no intrusiva. La estrategia explicó que los equipos de imágenes a gran escala permiten identificar materiales anómalos que pueden indicar narcóticos dentro de vehículos particulares, camiones comerciales, vagones ferroviarios, contenedores, equipajes y paquetes.

El descubrimiento de la CBP para confiscar fentanilo

La agencia también recurrió a equipos caninos para detectar narcóticos. El documento indicó que el Programa Nacional Canino de la Oficina de Operaciones de Campo incorporó el fentanilo como olor de entrenamiento desde 2017.

La ficha técnica de tecnología de inspección no intrusiva de la CBP detalló que estos recursos incluyen sistemas de rayos X y rayos gamma de gran escala, además de dispositivos portátiles y manuales. Los oficiales pueden examinar vehículos particulares y otros medios de transporte sin abrirlos o descargar su contenido para buscar contrabando.