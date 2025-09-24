Es mexicano y conducía un tráiler cerca de la frontera con Texas: la CBP lo revisó y descubrió que llevaba fentanilo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a un ciudadano mexicano en un puerto de entrada en Texas, tras descubrir que portaba 34 kilos de fentanilo en su vehículo. Los agentes federales realizaron varios operativos el mismo día y conjuntaron diversas incautaciones de sustancias ilícitas en la frontera de Estados Unidos.

Cómo fue el operativo la CBP para arrestar a un mexicano que transportaba fentanilo

En un comunicado publicado el 23 de septiembre, la CBP detalló la operación en la que detuvo a un hombre de nacionalidad mexicana en el Puente Internacional del Comercio Mundial en Laredo, Texas, que conecta con Tamaulipas. El arresto se llevó a cabo el 19 de septiembre pasado.

La CBP detalló cuatro operativos de incautación de sustancias ilícitas en Texas en un fin de semana cbp.gov

Los agentes realizaron una inspección en el tractocamión Freightliner que conducía el hombre mexicano de 39 años y la unidad canina detectó 32 paquetes con 34 kilos de fentanilo en el interior del vehículo. Esos narcóticos presentaron un valor de 1.746.880 dólares.

Durante ese fin de semana, los oficiales de la CBP realizaron incautaciones de sustancias ilícitas por un valor de US$3.724.377 en el Puerto de Entrada de Laredo. El director del lugar, Alberto Flores, advirtió que estos operativos “demuestran el compromiso inquebrantable de los agentes para proteger a la nación de la amenaza de narcóticos”.

“Gracias a su vigilancia, experiencia y dedicación, interceptamos con éxito más de US$3,7 millones en narcóticos fuertes en tan solo cuatro incidentes”.

Dos operativos más de la CBP por incautación de droga en Texas el mismo día

La agencia federal detalló que, horas después de la primera incautación en Laredo, otro ciudadano mexicano de 46 años fue interceptado en un camión del mismo modelo que el anterior. En esta ocasión, el individuo portaba 20 kilos de fentanilo y cuatro paquetes con casi medio kilo de cocaína, que representaron un valor total de US$1.074.096.

Los agentes hallaron sustancias ilícitas por un valor de más de US$3,7 millones cbp.gov

El viernes 19 de septiembre, la CBP protagonizó un tercer operativo que derivó en el descubrimiento de sustancias ilícitas que un ciudadano mexicano, de 48 años, trataba de ingresar en la frontera estadounidense. El hombre conducía un tractor Kenworth que portaba 16 paquetes con casi 17 kilos de cocaína y otro envoltorio con 45 gramos de fentanilo. El valor total de las sustancias ilícitas representó US$498.236.

Un cuarto arresto en la frontera de Texas: la CBP interceptó a un ciudadano estadounidense

El mismo fin de semana, la agencia federal llevó a cabo un cuarto operativo que culminó con la detención de un conductor, esta vez de nacionalidad estadounidense, por tratar de ingresar al territorio norteamericano con sustancias ilícitas. El domingo 21 de septiembre, la CBP interceptó a un hombre de 31 años en el Puente Juárez-Lincoln en una Dodge Ram.

En la inspección, los agentes hallaron ocho paquetes con seis kilogramos y medio de heroína, además de 24 bultos con más de dos kilos de metanfetamina que se encontraban ocultos entre las pertenencias del conductor. El valor total se determinó en US$405.165.

(Archivo) Las autoridades informaron que los cuatro hombres interceptados en la frontera permanecen bajo arresto

Las autoridades informaron que los cuatro hombres fueron detenidos y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) investiga las incautaciones.