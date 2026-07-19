Carlos Rodríguez, director de la CBP en Hidalgo: “Detectar y disuadir a quienes intentan burlar nuestras fronteras”

Al anunciar un caso reciente de incautación de narcóticos en la frontera, el director del puerto de entrada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Hidalgo, Carlos Rodríguez, aseguró que la agencia dispone de “todos los recursos” para disuadir a quienes intentan burlar los controles. Además, afirmó que se mantiene la vigilancia constante todos los días de la semana.

Carlos Rodríguez destaca la vigilancia de la CBP en el puerto de Hidalgo

La CBP informó el viernes 10 de julio sobre un caso reciente ocurrido en el Puente Internacional de Pharr, con la incautación de más de 10 millones de dólares en un solo operativo. En este contexto, el director del puerto de entrada de Hidalgo se refirió a los esfuerzos de la agencia por detener el flujo de narcóticos en la frontera.

El director del puerto de entrada de la CBP en Hidalgo remarcó la importancia de vigilar constantemente la frontera Fotomontaje generado con IA

“La amenaza de los narcóticos ilícitos es constante, pero también lo es nuestra vigilancia”, remarcó en primer lugar en el comunicado de prensa oficial. En esa línea, sostuvo que la confiscación de las sustancias ilegales refleja el foco de la agencia fronteriza.

“Esta incautación es un poderoso recordatorio de que nuestros oficiales de la CBP están de servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, empleando todos los recursos para detectar y disuadir a quienes intentan burlar nuestras fronteras”, concluyó Carlos Rodríguez.

El puerto de Hidalgo, ubicado en 9901 S. Cage Boulevard Suite B, Pharr, TX 78577, forma parte de la oficina de campo de Laredo. Sus puertos de entrada registran con frecuencia decomisos de narcóticos y detenciones de personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Los agentes de la CBP disuadieron a las personas que intentaron burlar la frontera e incautaron 532,1 kilogramos (1173 libras) de presunta metanfetamina por un valor superior a los US$10 millones cbp.gov

La CBP decomisa un cargamento valuado en US$10,7 millones en Texas

La incautación que motivó las declaraciones de Rodríguez tuvo lugar el 6 de julio en el Puente Internacional de Pharr cuando agentes de la CBP remitieron un camión con remolque que transportaba un cargamento declarado como “repollo” para una inspección secundaria.

La revisión con perros detectores de drogas generó una alerta, y un escaneo con un sistema de imágenes no intrusivo reveló anomalías en el remolque. Tras la inspección física, los funcionarios migratorios descubrieron 477 paquetes que contenían un total de 532,1 kilogramos (1173 libras) de presunta metanfetamina, ocultos en el interior del remolque.

Después del operativo, los agentes de la CBP decomisaron los narcóticos, el tractor, el remolque y la mercancía. En total, las sustancias ilegales tenían un valor estimado en el mercado negro de US$10.787.542.

El enfoque de la CBP en el tráfico de personas en EE.UU.

Cuántas drogas incautó la CBP durante el año fiscal 2026

La página web oficial de la agencia migratoria indica que en el año fiscal 2026 se incautó un total de 583 mil kilogramos de drogas ilícitas. A falta de poco más de dos meses para que finalice el período, la cantidad ya igualó el total confiscado en el año fiscal 2025.

El cuadro compartido por el gobierno estadounidense exhibe las siguientes estadísticas de decomisos:

Marihuana: 185 mil kilogramos (407.855 libras) en el año fiscal 2026 frente a los 228 mil (502 mil lb) del año fiscal 2025.

Metanfetamina: 170 mil kg (235 mil lb) en el año fiscal 2026 frente a los 111 mil (244 mil lb) del año fiscal 2025.

Cocaína: 70.100 kg (154 mil lb) en el año fiscal 2026 frente a los 44.200 (97.000 lb) del año fiscal 2025.

Fentanilo: 12.000 kg (26.000 lb) en el año fiscal 2026 frente a los 7500 kg (16.500 lb) del año fiscal 2025.

Otras drogas: 91.500 kg (200 mil lb) frente a los 171 mil (376 mil lb) del período anterior.