Oficial y confirmado: desde hoy el Uscis aplica controles más rigurosos para aplicantes de residencia permanente

Desde este viernes 18 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) endurece los controles para determinados solicitantes de residencia permanente en Estados Unidos. La nueva normativa amplía los factores que los oficiales pueden revisar para decidir si una persona resulta inadmisible por carga pública al tramitar un ajuste de estatus.

Qué cambia con la nueva regla del Uscis este 18 de septiembre

La modificación surge de una regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que deja sin efecto las regulaciones sobre carga pública establecidas en 2022 y restablece una mayor discrecionalidad para los oficiales encargados de resolver los casos.

Haber solicitado o recibido una prestación no provoca automáticamente un rechazo Fotomontaje realizado con IA

A partir de ahora, los agentes pueden examinar el conjunto de circunstancias pertinentes para determinar si una persona tiene probabilidades de depender de la asistencia gubernamental. Esto permite incorporar distintos elementos de su situación particular antes de adoptar una decisión.

Las disposiciones alcanzan a los pedidos de ajuste de estatus enviados por correo o presentados electrónicamente desde el 18 de septiembre. Los expedientes ingresados antes de esa fecha, aceptados y todavía pendientes, continúan bajo el marco de 2022.

Los factores que el Uscis analizará en los pedidos de green card

Entre los aspectos establecidos para cada caso aparecen la edad, salud, situación familiar, activos, recursos, condición financiera, educación y habilidades. A estos elementos se suma el uso de ayudas públicas sujetas a comprobación de recursos.

Los funcionarios pueden recurrir a formularios, documentos aportados, bases del DHS y entrevistas para reunir los elementos necesarios antes de tomar una decisión Fotomontaje realizado con IA

Los funcionarios también tienen la facultad de incorporar cualquier otra circunstancia que consideren relevante para determinar la situación del interesado.

Para llegar a una resolución, pueden utilizar los datos incluidos en el Formulario I-485, el Formulario I-693, los sistemas del DHS, la documentación aportada durante el trámite y la información obtenida en una entrevista.

Medicaid, SNAP y otros beneficios que el Uscis podrá considerar

Uno de los principales cambios se concentra en las prestaciones sujetas a comprobación de recursos. El nuevo esquema permite considerar la solicitud, aprobación o recepción de estas ayudas como parte del conjunto de circunstancias de cada expediente.

Entre los programas que pueden incorporarse desde este viernes se encuentran Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que habían quedado excluidos bajo las disposiciones de 2022.

Acceder a alguna de estas prestaciones, sin embargo, no determina por sí solo que una persona resulte inadmisible. Su utilización constituye uno de los componentes que el funcionario puede valorar junto con los demás aspectos del caso.

El peso asignado a ese antecedente depende de factores como la fecha y duración de la ayuda, su monto cuando se trate de asistencia monetaria, la utilización de uno o varios programas y las circunstancias que motivaron su recepción.

El Formulario I-485 incorpora más datos para el análisis

Uscis revisó el Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, para que las personas alcanzadas proporcionen información sobre cualquier prestación sometida a comprobación de recursos que hayan recibido.

Quienes realicen el trámite deben completar el documento y aportar la evidencia requerida. También pueden presentar elementos relacionados con su autosuficiencia y con las circunstancias que los funcionarios tendrán en cuenta para resolver el pedido.

Cuando los datos disponibles no sean suficientes, el agente puede requerir documentación adicional mediante una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o emitir una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés).

Qué pasa con Medicaid, SNAP y otras ayudas recibidas antes del 18 de septiembre

La fecha de acceso a estos programas resulta determinante. Las prestaciones que estaban excluidas bajo el marco de 2022 y fueron recibidas antes del 18 de septiembre de 2026 no se incorporan al nuevo examen.

La situación es diferente si una persona continúa con esa asistencia a partir de este viernes. En esos casos, lo percibido desde la entrada en vigor puede tenerse en cuenta al momento de resolver el expediente.

En general, las ayudas utilizadas por familiares no se atribuyen directamente al interesado. Sin embargo, el DHS puede considerar su situación financiera si un familiar al que está legalmente obligado a mantener recibe prestaciones sujetas a comprobación de recursos debido a que los ingresos del solicitante se encuentran por debajo de determinado umbral.