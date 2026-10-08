EE.UU. excluye a varias empresas tecnológicas del acuerdo de green card para trabajadores extranjeros

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) comunicó una nueva medida que excluye a varias empresas del sector tecnológico del programa que permitía a trabajadores extranjeros obtener la residencia permanente, o green card. Con esta suspensión, las autoridades paralizarán las solicitudes nuevas y pendientes que involucren a Microsoft y Adobe, y a las principales compañías de subcontratación de TI.

PERM: EE.UU. suspende a Microsoft, Adobe y otras seis empresas

Este jueves 8 de octubre, funcionarios del DOL comunicaron la decisión en una conferencia de prensa en la que participó el vicepresidente JD Vance. La inciativa busca abordar el fraude y la pérdida de empleos en Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance anunció la nueva medida contra empresas tecnológicas y sostuvo que Microsoft despidió a 6000 trabajadores estadounidenses mientras se beneficiaba de 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

“Nuestro mensaje a Microsoft es: son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses”, declaró el vicemandatario, según Reuters. Según detalló el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, la suspensión también abarcaría a las siguientes compañías:

Cognizant

Infosys

Tata Consultancy Services

Wipro

HCL Technologies

Capgemini

“No aceptaremos ninguna solicitud nueva ni tramitaremos ninguna solicitud pendiente de certificación laboral permanente que involucre a estas empresas”, detalló Sonderling.

En ese sentido, JD Vance acusó a Microsoft de despedir a 6000 trabajadores estadounidenses mientras se beneficiaba de 6300 visas H-1B y casi 3000 green cards. “No se puede despedir a los trabajadores estadounidenses y reemplazarlos con sirvientes extranjeros contratados”, declaró.

Cómo funciona el proceso PERM y qué cambia para las empresas alcanzadas

Bajo el proceso de certificación laboral permanente del DOL, conocido como PERM, los empleadores deben demostrar en la primera etapa que la contratación de un trabajador extranjero no perjudicará los salarios, las condiciones laborales ni las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses.

Una vez aprobada la certificación, el empleador puede continuar el proceso y presentar el Formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

La suspensión impide temporalmente a las ocho empresas tecnológicas presentar nuevas solicitudes PERM para green card y paraliza las que ya estaban pendientes Imagen ilustrativa generada con IA

La suspensión impide temporalmente a las ocho empresas presentar nuevas solicitudes PERM y paraliza las que ya estaban pendientes. Si bien no afecta directamente a los actuales titulares de H-1B, puede cerrar una vía habitual hacia la residencia permanente. En ese sentido, es importante señalar que:

No cancela las H-1B existentes

No impide que Microsoft siga empleando a trabajadores H-1B

No revoca automáticamente una green card ya obtenida

Las empresas indias de TI, como Infosys, TCS, Wipro y HCL, junto con Cognizant, fueron durante mucho tiempo algunas de las mayores usuarias de visas H-1B. Según datos del Uscis citados por Reuters, Amazon.com fue el mayor empleador de beneficiarios aprobados de la visa H-1B en el año fiscal 2026, seguido de Tata Consultancy Services, Infosys, Apple y Microsoft.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

Visas J-1 en EE.UU.: el DOL investiga a Harvard, Stanford, Yale, Brown y MIT

En la misma conferencia, el DOL anunció que inició investigaciones sobre nueve universidades de élite, incluidas Harvard, Stanford, Yale, Brown y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Las autoridades abordarán el presunto “uso indebido” de visas de visitantes de intercambio para “reducir los salarios estadounidenses”.

El inspector general del Departamento de Trabajo, Anthony D’Esposito, indicó que ya se habían emitido citaciones judiciales. “Investigaremos si la influencia extranjera, las relaciones financieras indebidas o el abuso de visas están comprometiendo la investigación financiada con fondos federales”, declaró D’Esposito.

Luego, criticó la presunta práctica de las instituciones académicas. “Si una universidad estadounidense infringe la ley para ahorrar un dólar mientras expone la investigación estadounidense a un adversario extranjero, eso no es excelencia académica. Es una traición institucional”, expresó.