Estatus Juvenil Especial: por qué un hondureño de 18 años sigue detenido por el ICE mientras espera la green card

Un estudiante hondureño de 18 años permanece privado de libertad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras cometer una infracción de tránsito en el estado de Alabama. Sin embargo, el joven está en espera de una green card a través del Estatus de Inmigrante Juvenil Especial.

Detención y situación del joven migrante hondureño

El joven, Elder Nain Chávez-Carranza, continúa bajo custodia federal desde finales de diciembre en un centro penitenciario en Louisiana. Las autoridades migratorias lo arrestaron luego de una parada vehicular por exceso de velocidad y falta de licencia.

De acuerdo con un reporte de Newsweek, el adolescente huyó de su país natal en 2022 en busca de seguridad y mejores oportunidades. Ahora, a través de un sitio web que crearon para apoyarlo, familiares y defensores legales exigen su liberación para permitir su regreso a la escuela secundaria.

Mayuri Chávez, su hermana mayor, declaró que el joven empeoró mental y físicamente durante su encierro. En ese sentido, denunció que el estudiante pasó días sin suficiente comida ni atención dental adecuada.

Por su parte, el pastor principal Andy Yarnell visitó al adolescente y advirtió sobre las condiciones del centro penitenciario. “Tuvo que usar la cruz de su rosario para arreglarse los aparatos. No le revisan los dientes, lo cual es una locura”, dijo.

Asimismo, la profesora Carmen Bahena explicó que la detención impactó negativamente en la educación y el entorno escolar del joven. “Todo el mundo quiere a Elder. Trabajaba duro, ayudaba a otros estudiantes, hacía todo bien, y ahora lleva medio año de retraso, está atrapado en un lugar donde no puede aprender”, señaló.

Qué es el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial

El Congreso estadounidense creó la clasificación de Estatus de Inmigrante Juvenil Especial para proteger a menores de edad afectados por abandono o negligencia. Esta categoría permite solicitar la residencia permanente legal a través de un proceso judicial que respalde el interés superior del menor.

La abogada defensora del joven hondureño, Dalaney Mecham, explicó que este beneficio legal no otorga un estatus oficial inmediato. Según declaró a Newsweek, Chávez-Carranza solicitó la suspensión de su expulsión, pero las autoridades exigen huellas dactilares presenciales en una oficina externa.

La clasificación de menores inmigrantes especiales está disponible para los niños y adolescentes que han sido objeto de abuso, negligencia o abandono Freepik

“Siguen citándolo para que se presente en Birmingham para que le tomen las huellas dactilares, pero está detenido. Por lo tanto, ha faltado a sus últimas tres citas para la toma de huellas dactilares”, contó.

En ese marco, las autoridades de inmigración iniciaron el proceso de deportación tras la detención policial registrada a finales de diciembre. Un juez determinó que el estudiante es susceptible de expulsión y la defensa apeló dicha decisión judicial.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto y reiteró que el ingreso del joven ocurrió durante la administración anterior. No obstante, aseguró que el joven recibirá todas las garantías procesales mientras permanece bajo custodia.

Más de 10.000 órdenes de deportación a jóvenes migrantes en la era Trump

Las solicitudes bajo el programa de Estatus de Inmigrante Juvenil Especial enfrentan retrasos prolongados debido al volumen acumulado de expedientes en las oficinas migratorias. De acuerdo con Newsweek, el Congreso fijó límites de tarjetas de residencia en 1990 bajo un contexto migratorio diferente.

Asimismo, análisis recientes indican un incremento en las detenciones y deportaciones de menores no acompañados. Datos judiciales citados por Newsweek muestran que los jueces de inmigración emitieron más de 10.000 órdenes de expulsión mensuales para jóvenes migrantes en el segundo mandato de Donald Trump.

Familiares y amigos de Elder, el joven hondureño que está bajo custodia del ICE desde diciembre de 2025, recaudaron casi US$8000 para su ayuda legal Go Fund Me

Diversos grupos comunitarios y líderes religiosos organizaron vigilias en iglesias para manifestar su apoyo al estudiante de secundaria. Una campaña de recaudación en línea reunió fondos para respaldar su defensa legal.