El informe que revela cómo EE.UU. usó el programa de menores no acompañados para deportar más migrantes

Una reciente investigación difundida por la Agencia Reuters expuso que existió una transferencia masiva de datos entre agencias gubernamentales de Estados Unidos, en el marco del Programa de Menores no Acompañados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizó esta información para localizar a familiares de menores migrantes.

El ICE arrestó a más de 12.000 personas tras recibir datos de la ORR

El gobierno federal transformó el sistema de protección para los niños en una herramienta de control migratorio, de acuerdo con un informe de Reuters. Desde enero de 2025, las autoridades arrestaron a más de 12.000 personas con este mecanismo.

La ORR tiene bajo custodia a los menores migrantes no acompañados que ingresan solos a EE.UU. Freepik

La investigación detalló que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) compartió con el ICE más de 460 mil pistas o registros relacionados con menores, patrocinadores y otros integrantes de sus hogares.

Asimismo, el tiempo de permanencia de los menores bajo custodia federal aumentó en los últimos años. El promedio de retención pasó de 30 días en el año fiscal 2024 a 194 días en junio de 2026.

Qué es la ORR y qué información compartió con el ICE sobre menores migrantes

De acuerdo con Reuters, la ORR surgió en 1980 para asistir a personas que huyen de la guerra. Esta agencia estatal brinda cuidado humanitario y facilita la integración de los refugiados en la sociedad estadounidense.

La institución asumió la custodia de los menores migrantes no acompañados a principios de la década del 2000. Su misión principal consiste en alojar a los niños en entornos seguros mientras identifica y evalúa a un patrocinador apto para recibirlos.

Una ley del año 2008 protege el bienestar de estos menores durante su proceso de reunificación familiar. La norma busca el entorno menos restrictivo posible sin considerar el estatus legal de los adultos que los reciben.

El informe de Reuters asegura que la ORR compartió con el ICE datos personales de los familiares migrantes de los menores no acompañados Freepik

Históricamente, el cuidado de los niños permaneció separado de las actividades de vigilancia y control de fronteras. El sistema garantizaba que las familias pudieran reencontrarse sin el riesgo de una captura inmediata por parte de las autoridades.

Sin embargo, el informe de Reuters muestra que la ORR revirtió estas políticas de confidencialidad para colaborar activamente con el personal de ICE. Ahora, la agencia suministra pistas de investigación que facilitan la localización y arresto de los inmigrantes indocumentados en EE.UU.

La oficina recolecta documentos sensibles como pruebas de ADN, declaraciones de impuestos y comprobantes de domicilio. La ORR justifica este control estricto bajo el argumento de proteger a los infantes de posibles daños externos.

Expertos cuestionan el uso de datos de menores no acompañados por parte del ICE

Los especialistas en el ámbito migratorio alertaron sobre una presunta reducción de las garantías para los menores migrantes. Según los expertos, el intercambio de información privada entre agencias genera consecuencias severas para las comunidades de extranjeros en el país.

Por ejemplo, Jen Smyers, quien trabajó como subdirectora de la ORR durante la administración de Joe Biden, denunció que se usaron recursos destinados al bienestar infantil para fines de aplicación de la ley.

“Están instrumentalizando un programa de bienestar infantil con el fin de provocar más deportaciones”, afirmó Smyers.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Por su parte, Alexa Sendukas, abogada gerente del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston en Texas, observó un patrón repetitivo de capturas vinculadas a la entrega de datos personales a la ORR.

“Hemos visto a muchos tutores y padres arrestados y, como consecuencia, se han producido detenciones colaterales relacionadas con ellos”, exclamó Sendukas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoció que se enviaron pistas de investigación provenientes de los albergues infantiles. La autoridad central defendió estos métodos como una vía para detectar a personas con posibles antecedentes.