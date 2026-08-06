“¿Pueden ayudarme a salir de esta cárcel?”: la carta de una niña detenida por el ICE en Texas

Durante el segundo mandato de la administración Trump, se multiplicaron por diez las detenciones de niños por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En ese contexto, una niña escribió una carta en un centro de detención pidiendo la liberación de ella y su familia, según Allison Gill, conductora del podcast The BreakDown.

Qué se sabe de la carta escrita por la niña en un centro de detención en Texas

La carta fue publicada por el podcast político The BreakDown with Allison Gill. Tras presentar una solicitud en la Ley de Libertad de Información, Gill obtuvo nueve documentos confiscados a menores en el Centro de Detención de ICE de Dilley.

La niña de nueve años solicitó su liberación al juez de inmigración que reciba la carta The BreakDown with Allison Gill

Uno de ellos era la nota de una niña de nueve años escrita el 10 de febrero de este año. En conjunto con un dibujo de ella y su familia tras las rejas, solicitó su liberación.

“Hola, tengo nueve años. ¿Pueden ayudarme a salir de esta cárcel? Somos niños, no criminales. Somos tres hermanos, mi mamá y mi papá. Por favor, un juez federal vea esta carta y ayúdenos”, relató.

La niña escribió que llevaba 47 días detenida en el centro de detención de Dilley Ted S. Warren - AP

Luego relató que llevaba 47 días detenida junto con sus tres hermanos y padres. La fecha que escribió en la parte superior de la hoja coincide con el día que se la quitaron.

Los dibujos de los niños en los centros de detención

Además de la carta, Gill logró recuperar otros ocho dibujos de infantes en el centro de detención. Uno de ellos incluía una hoja con la palabra “ayuda por favor” y una imagen de manos que parecen estar unidas por cadenas o esposas.

Otro de los documentos eran hojas con la palabra “libertad” y una página para colorear del personaje Bluey, solo parcialmente terminada. De acuerdo con la periodista, esto sugiere que el dibujo fue arrebatado de las manos del niño mientras lo pintaba.

Un niño habría coloreado de manera parcial a uno de los personajes de Bluey Allison Gill

Testimonios de niños en el centro de detención Dilley

De acuerdo con un estudio presentado por The Marshall Project, más de 6200 niños fueron detenidos por el ICE durante el segundo mandato de Trump. De todos ellos, 3600 fueron deportados y 1500 liberados para continuar sus procesos.

En ese contexto, ProPublica publicó los testimonios de cinco niños detenidos en el centro de Dilley: