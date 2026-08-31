Freno al ICE: la ley de última hora impulsada por California para evitar la compra de guantes con descargas eléctricas

Los congresistas demócratas de California impulsaron un proyecto de emergencia para impedir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) utilicen guantes de descarga eléctrica durante las redadas migratorias. Esta medida forma parte de un paquete aprobado para limitar el alcance de las fuerzas federales.

La ley de última hora para evitar el uso de los guantes con descargas eléctricas

La propuesta AB 2760 fue introducida por los asambleístas Alex Lee, Nick Schultz y LaShae Sharp-Collins. Sus disposiciones establecen lo siguiente:

Prohibir hasta el 1 de enero de 2030 que cualquier agencia del orden público en California (entre ellas el ICE) utilice dispositivos usables de descarga eléctrica (wearable electroshock devices) dentro del estado.

Evitar que las agencias policiales estatales o locales empleen fondos del estado para adquirir este tipo de dispositivos usables de electrochoque.

para adquirir este tipo de dispositivos usables de electrochoque. Obligar a las agencias locales y estatales a actualizar sus políticas sobre el uso de la fuerza para prohibir los guantes.

para prohibir los guantes. Ordenar a la División de Aplicación de la Ley del Departamento de Justicia estatal realizar un estudio sobre la seguridad y el impacto comunitario de estos dispositivos, formular recomendaciones y presentar un informe ante la Legislatura de California a más tardar el 1° de enero de 2029.

“No podemos gastar dinero estatal ni impuestos en tecnología que no beneficie a nuestro estado”, dijo Sharp-Collins durante una conferencia de prensa con otros legisladores en Sacramento, según Los Angeles Times.

“No se puede usar con nuestros hijos, no se puede usar con nuestros maestros, nuestros empresarios, no se puede usar con nadie”. Señaló Collins.

La ley se suma a otras medidas aprobadas en la misma semana, como la prohibición de que agentes federales trabajen para policías locales (SB 938) y la facilitación de demandas civiles contra oficiales federales por violar derechos constitucionales (SB 747).

El Senado estatal aprobó un cambio en el reglamento para que el proyecto de ley se autorice antes del 31 de agosto Dylan Lovan - AP

En este contexto, el pasado 24 de agosto, el Senado votó 30 a 9 a favor de aprobar un cambio en el reglamento que permitiría que el proyecto se autorice antes del final de la sesión legislativa, que finaliza este 31 de agosto.

Informe del uso de los guantes con descargas eléctricas

Los guantes se han utilizado en centros de detención, agencias policiales y cárceles de todo el país, aunque no en California, según reportes.

El antecedente más grave ocurrió el año pasado, cuando un hombre falleció en una cárcel de Kentucky tras haber recibido hasta 27 descargas con estos guantes y otras 13 con una pistola Taser de manera consecutiva, según consignó AP.

En agosto de este año, la policía de Omaha acordó dejar de portar los guantes en las escuelas de este distrito a petición del superintendente Matthew Ray, luego de que la comunidad expresara su rechazo en las juntas del consejo.

La policía de Omaha habría firmado un contrato en 2025 para pagar US$66.000 por un lote de 40 guantes a la empresa fabricante. Durante el ciclo escolar 2025-2026, la policía llegó a usar los guantes en dos ocasiones contra estudiantes.

Qué se sabe del nuevo guante que facilita las redadas migratorias del ICE

De acuerdo con el aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el ICE prevé gastar hasta US$20 millones en la compra de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada” para sus agentes antes de marzo de 2027.

Los instrumentos, denominados GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter, en inglés), son fabricados por Compliant Technologies LLC. Estos dispositivos han sido utilizados en algunas cárceles y emiten un voltaje de entre 324 y 362 voltios (sin superar los 380 V).