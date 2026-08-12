Lo anunció el ICE: agentes migratorios usarán un nuevo elemento para generar descargas eléctricas y facilitar detenciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrán utilizar el dispositivo CTG-5 G.L.O.V.E. en las redadas migratorias. Este funciona como un guante diseñado para emitir descargas eléctricas de bajo voltaje a individuos combativos.

Qué se sabe del nuevo guante que facilita las redadas migratorias del ICE

Según el aviso del DHS, el ICE prevé gastar hasta US$20 millones en la compra de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada” para sus agentes antes de marzo de 2027.

Los guantes van a emitir un voltaje de entre 324 y 362 voltios Fotomontaje realizado con IA

Los instrumentos se denominan GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter, en inglés) y son fabricados por Compliant Technologies LLC. Han sido utilizados por algunas cárceles y departamentos de policía en los últimos años, según AP.

Actúan como un guante de patrulla estándar hasta que se activan mediante un interruptor. Para ser efectivo, debe aplicarse sobre la piel del sujeto.

Así funcionan los guantes para descargas eléctricas del ICE

Cada guante emite un voltaje de entre 324 y 362 voltios (sin superar los 380 V). A diferencia de un Taser, utiliza un voltaje menor y funciona por contacto directo; debe aplicarse sobre la piel del sujeto, de acuerdo con el sitio web de GLOVE.

CD3 Can Do A Lot For A Department With Very Little Voltage Compared To Other Products. No Need T

Genera un estímulo de dolor descrito como una “ picadura de abeja ” que busca distraer y someter al individuo en segundos. Según el fabricante, no afecta a marcapasos ni desfibriladores.

” que busca distraer y someter al individuo en segundos. Según el fabricante, “Es inmediato y te distraerá. Lo comparo con una picadura de abeja”, dijo John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes bajo Custodia, en AP.

“Si el agente encuentra algún tipo de resistencia por parte de la persona, sin duda es una herramienta eficaz”.

Críticas sobre el uso de los guantes con descargas eléctricas

Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre seguridad pública en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), afirmó que el público no debería confiar en que los agentes del ICE utilicen los dispositivos de forma adecuada.

En ese sentido, cuestionó la necesidad de estos instrumentos para la aplicación de la ley de inmigración civil y señaló que quienes reciban la descarga eléctrica podrían no tener previo aviso.

Los guantes genera un estímulo de dolor similar a una "picazón de abeja" Instagram/@complianttech

“El ICE pasó el último año demostrando a este país que recurren a la fuerza con demasiada facilidad. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con solo presionar un botón, algo que tal vez nadie más vea”, dijo Borchetta.

Luego agregó: “Introducir guantes que pueden usarse tanto para infligir un dolor terrible en los encuentros es una receta para el daño a la ciudadanía”.

Pese a las críticas, el fabricante asegura que los oficiales deben completar un curso específico y recertificarse cada dos años para poder utilizar el dispositivo.