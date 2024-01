escuchar

Una joven originaria de México vivió un tenso momento en un viaje desde Nueva York. La usuaria de TikTok contó recientemente en la plataforma china, la mala experiencia que tuvo que atravesar en el aeropuerto, cuando un objeto que llevaba en su valija la hizo sospechosa de portar un arma cortopunzante. La mexicana aseguró que en algún momento hasta temió por su vida.

La chica, que se identifica en la red social china como Dany Torres, y publica en la cuenta @danytorresmiau, donde suma 40.000 seguidores, hizo un clip con su relato. La joven explicó que, debido a un accesorio para el cabello, los agentes de seguridad la detuvieron e interrogaron, lo que la hizo ponerse muy nerviosa.

La joven mexicana es influencer de viajes TikTok @danytorresmiau

Qué le pasó en el aeropuerto de Nueva York

De acuerdo con Torres, la diadema que llevaba puesta en uno de sus videos, decorada con pedrería, fue el accesorio por el que pasó un mal rato: “Fue la culpable de que yo tuviera mi propio capítulo de Alerta Aeropuerto”, dijo en referencia al programa de televisión de National Geographic, que relata historias de seguridad de los viajeros por el mundo.

La mexicana narró que viajaba de regreso desde Nueva York y pasó los filtros de seguridad para ingresar a la sala de abordaje. “Siempre viajo solamente con valija de mano, pasé, nadie me dijo nada”. Sin embargo, cuando estaba en una cafetería, dispuesta a comprar una bebida y a punto de abordar el avión que la traería de regreso a México, vio a los elementos de seguridad buscando a alguien.

“Mi valija es rosa, rosa mexicano, muy difícil de perder de vista”. La joven declaró que los policías del aeropuerto de Nueva York trataban de localizarla. “Ese día de verdad yo temí por mi vida, porque hasta mi pasaporte me quitaron”, indicó en el clip que suma 7,6 millones de visualizaciones.

Encontraron algo en los rayos X

Los agentes de seguridad tomaron a la chica de los brazos y le pidieron que los acompañara. Torres no sabía lo que sucedía, pero tampoco podía negarse. “Me llevaron hasta un cuartito, yo les pregunté ‘qué pasa’, me dijeron que tenían que hacer una segunda inspección de mi equipaje, porque habían encontrado algo en los rayos X”, rememoró. Aunque ella iba tranquila porque no tenía nada ilegal, también dudó.

“Una vez que llegamos al cuartito, me dijeron que les entregara mi pasaporte, fue ahí cuando me asuste, y les dije ‘¿cuál es la razón?’”. Ante las preguntas de la joven tiktoker, los oficiales le mostraron la imagen de los rayos X en la que se observaba un tipo de arma metálica y filosa dentro de su valija. “Cuando te pasan estas cosas, por más segura que tú estés de que no traes nada, te entra la duda”, agregó.

La joven mexicana explicó que, por un momento, incluso pensó que le habían metido algo en su equipaje cuando fue al baño, o en el Airbnb en el que se hospedó en Nueva York. “Aunque aparentaba estar muy tranquila, me empecé a poner nerviosa, porque había un montón de gente a mi alrededor, ya me habían quitado mi pasaporte, me estaban enseñando pruebas de que yo traía algo”.

Uno de los agentes le comentó que abrirían su valija y que no podía tocar nada mientras hacían la inspección: “Es tu última oportunidad para confesar que traes”, le advirtió. Así, comenzaron la verificación: “Sacaron mi ropa, todas mis cosas, y dijo ‘creo que ya la sentí'”. Después, abrieron su cosmetiquera: “Yo por un momento dije, algo me metieron, me van a deportar o peor, me van a arrestar”.

Finalmente, lo que encontraron y que habían confundido con un arma era su diadema, un accesorio para el cabello decorado con cientos de piedras pequeñas que parecían objetos filosos, por lo que los agentes de seguridad pensaron que se trataba de un arma punzocortante. La joven pudo abordar su avión a México y ahora la historia se ha convertido en una de sus anécdotas de viajes más virales.