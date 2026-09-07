Green card en EE.UU.: la vía que puede beneficiar a padres de militares en servicio, según una abogada de inmigración

El parole in place puede ofrecer un estatus legal y abrir un camino hacia la green card para algunos padres de militares en servicio activo, según explicó Karla Navarrete, abogada de inmigración e hija de una inmigrante mexicana. La especialista utilizó esta vía para defender a un hombre que vivió durante décadas en Estados Unidos y cuyo hijo pertenece al Ejército.

Cómo puede el parole in place favorecer a los padres de militares

La figura del parole in place puede otorgar estatus legal y habilitar el acceso a la residencia permanente para ciertos extranjeros, incluidos progenitores de miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen funciones activas. Navarrete planteó esa alternativa ante un tribunal de Santa Ana, California.

Navarrete solicitó que la Justicia evaluara si su cliente, padre de un miembro del Ejército, reúne las condiciones para acceder al beneficio migratorio Fotomontaje realizado con IA

Esta figura otorga un estatus legal temporal a familiares indocumentados que están dentro del país norteamericano sin haber pasado por una inspección de entrada.

La abogada pidió que el magistrado y el gobierno federal analizaran si su cliente reunía las condiciones para acogerse al beneficio.

El inmigrante reside en EE.UU. desde hace décadas y tiene un hijo en el Ejército, vínculo familiar que permitió que la defensa solicitara una audiencia para examinar su elegibilidad. El juez aceptó el planteo y programó la comparecencia para comienzos de 2027.

El caso del parole in place para el padre de un militar sigue en suspenso

La fijación de una nueva instancia permite que el trámite continúe, pero todavía no concede el parole in place ni autoriza la residencia permanente.

En la próxima comparecencia, la Justicia determinará si el hombre cumple los criterios correspondientes.

La experta contrastó los plazos actuales con los tiempos que estos procedimientos requerían anteriormente.

Según sostuvo en diálogo con Los Angeles Times, “en otra época, este caso se habría resuelto en seis meses”, mientras que ahora el solicitante deberá esperar hasta el próximo año.

El juez aceptó analizar el planteo y fijó una audiencia para comienzos de 2027, pero todavía no concedió el parole in place ni la green card Fotomontaje realizado con IA

También describió las dificultades que atraviesan hasta quienes cuentan con una posible vía legal para regularizar su estatus migratorio. “Ahora todos están en la cuerda floja”, advirtió.

A su vez, la profesional afirmó que las posibilidades de éxito de sus representados son limitadas bajo las normas vigentes. “Casi ninguno de los clientes tiene un caso ganador con base en la ley actual”, señaló.

La abogada dijo cuáles son los casos migratorios más frecuentes

Navarrete tiene 42 años, es madre de cuatro hijos y atiende asuntos migratorios seis días por semana. Su historia familiar influyó en la elección de esa especialidad.

Cómo una inmigrante con I-220A y parole obtuvo la green card

Su madre, originaria de México, obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante la amnistía de 1986. Su primer esposo, en cambio, atravesó dificultades durante años para conseguir una condición legal.

Según relató a Los Angeles Times, el ejercicio profesional de Navarrete cambió después de un operativo masivo realizado en junio de 2025 en Ambiance Apparel, dentro del Distrito de la Moda de Los Ángeles.

La letrada acudió al lugar y coincidió allí con antiguos compañeros de la Universidad de California en Los Ángeles, la Facultad de Derecho de Loyola y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

Hasta ese momento, gran parte de sus clientas eran mujeres que solicitaban una visa U. Ese permiso ofrece protección legal a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades durante el proceso contra acusados.

Después de las redadas, comenzó a representar con mayor frecuencia a personas sujetas a procedimientos de expulsión. Actualmente, buena parte de quienes recurren a sus servicios son hombres de mediana edad.

La defensora definió el sistema como “una fábrica de deportaciones” en la que sus patrocinados fueron colocados “en cohetes a toda velocidad”. También sostuvo que el funcionamiento actual responde a “una plantilla de deportación” que considera “fundamentalmente injusta”.