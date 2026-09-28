Confirman nueva regla del Uscis que complicaría a cubanos con green card en trámite por Ley de Ajuste
Una decisión modificó la forma en que pueden evaluarse las declaraciones sobre drogas durante los procesos migratorios
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Los cubanos que tienen pendiente una solicitud de residencia permanente en Estados Unidos deberán prestar especial atención a las declaraciones realizadas durante sus entrevistas migratorias. Una nueva decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) amplió el alcance que pueden tener determinadas admisiones relacionadas con sustancias controladas.
Qué cambió para quienes solicitan la residencia permanente en EE.UU.
El fallo en el caso Matter of Mendez Maldonado, emitido el 22 de septiembre, dejó sin efecto dos precedentes anteriores, conocidos como Matter of K- y Matter of J-, que establecían requisitos específicos para considerar que una declaración de un extranjero constituía una admisión válida de un delito.
Estos precedentes exigían que el funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explicara previamente al inmigrante cuáles eran los elementos jurídicos del delito antes de utilizar sus palabras como una admisión con consecuencias migratorias. Ahora, esa obligación ya no se mantiene bajo el criterio establecido en el caso Mendez Maldonado.
Por lo tanto, durante una entrevista de ajuste de estatus, una persona que reconozca voluntariamente haber consumido o poseído una sustancia controlada podría quedar alcanzada por la regla de inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(2)(A)(i)(II) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
La decisión modifica el tratamiento de determinadas declaraciones dentro de los procedimientos migratorios y, por esa razón, puede afectar también a quienes utilizan la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la green card.
La Ley de Ajuste Cubano mantiene sus beneficios
- La Ley de Ajuste Cubano establece un mecanismo particular para que determinados ciudadanos de la isla puedan solicitar la residencia permanente.
- Entre sus características se encuentra una excepción respecto de la causal de inadmisibilidad vinculada con la carga pública.
- Sin embargo, esa protección no se extiende a las infracciones relacionadas con sustancias controladas.
En términos generales, quienes solicitan el ajuste mediante esta legislación deben cumplir las condiciones de admisibilidad previstas por la INA, salvo las excepciones establecidas específicamente para este procedimiento.
De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), entre las causales que pueden derivar en inadmisibilidad se encuentran:
- Determinados delitos
- Fraude o tergiversación de información
- Algunas situaciones vinculadas con presencia ilegal
- Determinadas condiciones médicas, además de las infracciones relacionadas con drogas
Una admisión sobre drogas puede afectar una solicitud sin condena penal
El cambio adquiere relevancia porque una condena judicial ya no sería necesaria para que una declaración voluntaria pueda ser utilizada como fundamento de inadmisibilidad en los supuestos contemplados por el nuevo precedente.
Por ejemplo, si durante una entrevista un solicitante reconoce haber poseído cocaína, esa manifestación podría ser considerada suficiente para establecer una causal bajo la sección correspondiente de la INA. El análisis puede producirse aunque la persona no tenga antecedentes penales por ese hecho.
La posibilidad de obtener un perdón migratorio también depende de la sustancia y de las circunstancias. La excepción contemplada en la sección 212(h) se limita a determinados casos de posesión simple de hasta 30 gramos de marihuana.
- Según el caso Mendez Maldonado, esa alternativa no se extiende a sustancias como la cocaína.
- El nuevo criterio convierte las entrevistas de ajuste de estatus en una etapa relevante para la evaluación de admisibilidad.
- El Uscis debe analizar si el solicitante cumple las condiciones establecidas por la legislación migratoria antes de aprobar la residencia.
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