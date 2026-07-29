Avanza el muro en Texas: el DHS usa una exención legal para acelerar las obras en Big Bend y Del Rio

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) formalizó una determinación que habilita la construcción acelerada de infraestructura fronteriza en Texas. La disposición autoriza el desarrollo de barreras físicas y caminos en los sectores de Big Bend y Del Rio mediante la suspensión de distintos requisitos legales que normalmente regulan este tipo de proyectos.

Qué zonas de Texas comprende la medida del DHS sobre la frontera

De acuerdo con la exención legal publicada en el Registro Federal, la determinación abarca un área ubicada entre los sectores fronterizos de Big Bend y Del Rio. El DHS explicó que ambas regiones fueron identificadas como zonas con altos niveles de cruces irregulares.

El DHS justificó la medida en Texas por los altos índices de cruces irregulares y tráfico de sustancias ilícitas Fotomontaje generado con IA

Entre los años fiscales 2021 y 2025, la Patrulla Fronteriza reportó más de 1.410.330 detenciones en Del Rio y más de 89.000 en Big Bend. Además de los arrestos, el organismo indicó que durante ese período también fueron decomisadas distintas sustancias ilícitas, entre ellas fentanilo, cocaína, metanfetaminas y marihuana.

La resolución fue firmada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Esa normativa permite dejar sin efecto determinadas obligaciones legales cuando se busca acelerar la ejecución de obras destinadas a la seguridad fronteriza.

Según el documento, el objetivo es avanzar con la infraestructura necesaria para mantener el control operacional de la frontera sur. La medida comenzó a aplicarse oficialmente el 27 de julio.

Las leyes que quedan sin aplicación para acelerar las obras en la frontera de Texas

Para facilitar la construcción rápida de barreras y caminos en los sectores de Big Bend y Del Rio, Mullin eximió la aplicación de una amplia lista de leyes ambientales y de conservación. Entre las más destacadas se encuentran:

Ley de Política Ambiental Nacional.

Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Ley del Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Conservación de Aves Migratorias.

Ley de Protección del Águila.

Ley de Caballos y Burros Salvajes.

Ley de Coordinación de la Vida Silvestre.

Ley de Agua Limpia.

Ley de Agua Potable Segura.

Ley de Aire Limpio.

Ley de Áreas Silvestres.

Ley de Ríos Silvestres y Escénicos.

Ley Orgánica del Servicio de Parques Nacionales.

Ley de Política y Gestión de Tierras Federales.

Leyes de Conservación y Recuperación de Recursos.

Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental.

Ley de Política de Protección de Tierras Agrícolas.

La Operation Lone Star de Texas para asegurar la frontera

También dejan de aplicarse normas relacionadas con la protección de recursos culturales e históricos. El DHS sostuvo que estas excepciones son necesarias para ejecutar con mayor rapidez la construcción de barreras, caminos, áreas de almacenamiento de materiales y otros trabajos previstos dentro del proyecto.

El impacto de la exención del DHS sobre el parque nacional Big Bend

La determinación también modifica el marco legal aplicable al parque nacional Big Bend. Entre las normas suspendidas aparecen distintas secciones del Título 16 del Código de EE.UU., que regulan aspectos relacionados con la creación, los límites y la incorporación de tierras a la zona.

El secretario de Seguridad Nacional invocó facultades especiales para omitir diversas normativas federales y así acelerar la construcción de barreras en la frontera de Texas Getty Images/BBC Mundo

Asimismo, el DHS deja sin aplicación la Ley Orgánica del Servicio de Parques Nacionales durante la ejecución del proyecto. Esto permite que las obras se desarrollen sin los procedimientos habituales de evaluación previstos para estos espacios.

El documento autoriza actividades como excavaciones, movimiento de suelo, instalación de barreras y apertura de caminos dentro del área comprendida por el proyecto. Para el DHS, estas acciones forman parte de la estrategia destinada a alcanzar el control operacional de la frontera, concepto definido por la Ley de la Cerca Segura de 2006 como la prevención de todas las entradas ilegales, incluidas aquellas vinculadas con el terrorismo y el contrabando de narcóticos.