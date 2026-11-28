La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluyó en un borrador de informe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) redujo la capacitación de casi 6000 agentes entre agosto de 2025 y julio de 2026. Según el documento, el objetivo fue desplegarlos con rapidez en la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Cómo se redujo la formación de los nuevos agentes de ICE

El borrador tiene 19 páginas y aún no fue publicado. Lo obtuvo The New York Times, que lo difundió el 20 de noviembre. Los recortes en la capacitación de agentes del ICE ocurrieron bajo la gestión de Kristi Noem en el DHS, dentro de un plan para contratar 10.000 oficiales con fondos del Congreso.

El ICE dejó de exigir el año pasado un curso de español de cinco semanas y lo reemplazó por herramientas de traducción Fotomontaje editado con IA

Según el borrador citado por The New York Times, el recorte siguió dos vías, según el perfil de los reclutas:

Más de 3500 con experiencia policial previa hicieron en línea la formación básica que antes duraba un mes presencial. Al menos cinco la terminaron en menos de dos horas .

. Más de 2000 sin esa experiencia pasaron de 543 a unas 300 horas de instrucción y de 72 a 42 días.

Los temas afectados incluyeron armas de fuego, control de detenidos en vuelos de deportación, conducción y procedimientos de arresto y determinación de la ciudadanía. El ICE también eliminó el límite de dos intentos para aprobar un examen: un oficial lo rindió 32 veces.

Los investigadores no hallaron una justificación escrita. El exdirector de capacitación declaró que los recortes le fueron impuestos por el entonces subdirector de ICE, con el respaldo de Noem y de su asesor Corey Lewandowski.

Qué implican los recortes para las comunidades inmigrantes

De acuerdo con las proporciones del borrador, el primer grupo equivale a cerca del 35% de los oficiales de deportación en actividad y el segundo, a más del 20%. En conjunto, superan la mitad de la fuerza que arresta y traslada a inmigrantes en el país.

El ICE también eliminó el límite de dos intentos para aprobar un examen, por ejemplo, un oficial lo rindió 32 veces ICE

El inspector general no evaluó si la formación reducida contribuyó a incidentes. Según The New York Times, David Brouillette, contratado en diciembre de 2025 con los estándares flexibilizados, dio muerte a tiros en el verano de 2026 al inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, durante un control vehicular en Maine.

Por separado, el ICE dejó de exigir en 2025 un curso de español de cinco semanas y lo reemplazó por herramientas de traducción. Según documentos internos obtenidos por The Washington Post, ese curso solo lo tomaban quienes no aprobaban un examen de dominio del idioma.

En una auditoría de 2018 sobre la ola de contrataciones del primer mandato de Trump, el mismo organismo ya había hecho una advertencia: degradar los estándares dejaría a los reclutas menos preparados y aumentaría el riesgo para cualquier persona bajo su autoridad. En ese momento, el programa básico de deportación duraba 20 semanas e incluía español. En el año fiscal 2017 se habían graduado 134 oficiales.

Qué respondieron el DHS y el inspector general, y qué sigue

El actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, restableció en julio estándares más exigentes, pero el borrador advierte que el ICE no corrigió por completo las brechas. Casi el 90% de los responsables de la capacitación en el terreno que respondieron un cuestionario del inspector general dijeron que ese programa no fue exitoso.

La detención de los agentes del ICE

El DHS sostuvo que los oficiales reciben formación adicional, y un portavoz del ICE afirmó que buena parte de los contratados tiene experiencia policial. Mullin reconoció ante el Congreso que debe revertir decisiones previas a su llegada.

La oficina del inspector general, Joseph V. Cuffari, condenó la filtración porque el DHS aún no había entregado sus comentarios formales. Como ocurrió en la auditoría de 2018, la versión definitiva debe incorporar esa respuesta, por lo que sus cifras podrían variar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.