El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que la “seguridad fronteriza histórica está salvando vidas estadounidenses”. Lo hizo al destacar que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, se alcanzaron 18 meses consecutivos sin liberaciones en la frontera.

Qué muestran las cifras de octubre en la frontera con México

Junto con el mensaje, publicado en su en su cuenta de X, acompañó el informe mensual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que contabilizó 8288 detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste durante octubre, primer mes del año fiscal 2027. No obstante, ni el mensaje ni el comunicado precisaron con qué datos se mide la cantidad de vidas estadounidenses salvadas.

El mensaje de Markwayne Mullin, secretario del DHS, sobre la seguridad en la frontera sur de EE.UU. X/@SecMullinDHS

Según el DHS, las detenciones de octubre fueron un 7% menores que las de septiembre y un 95% inferiores al promedio mensual del gobierno de Joe Biden. El comunicado diferencia dos indicadores:

La Patrulla Fronteriza registró 8288 detenciones , una cifra inferior a la acumulada en solo cinco días de octubre de 2024.

registró , una cifra inferior a la acumulada en solo cinco días de octubre de 2024. La CBP sumó 27.890 encuentros en todo el país, el menor total registrado para un mes de octubre.

Un cálculo a partir de esas cifras dimensiona el cambio: octubre promedió unas 267 detenciones diarias. En diciembre de 2023, el mes más alto del gobierno anterior según el DHS, hubo 249.740, lo que equivale a unas 8056 por día, unas 30 veces más.

En el comunicado, Mullin sostuvo que el gobierno seguirá ofreciendo la frontera más segura de la historia del país y salvando vidas estadounidenses. La racha de cero liberaciones comenzó en mayo de 2025, cuando el DHS lo dirigía Kristi Noem. Mullin asumió como noveno secretario el 24 de marzo de 2026.

Qué dicen los datos sobre muertes de migrantes en la frontera

El balance del año fiscal 2026 del DHS indicó que, según datos preliminares, las muertes de migrantes identificadas por la Patrulla Fronteriza cayeron casi 80% en comparación con el gobierno de Biden. Ese indicador depende de los casos que registra la propia agencia.

Un informe del DHS y la CBP contabilizó 8288 detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste durante octubre de 2026 Jacquelyn Martin - AP

No obstante, una investigación de Cronkite News difundida por KNAU muestra otro panorama en Arizona. De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del condado de Pima y la organización Humane Borders, en lo que va de 2026 se recuperaron 89 cuerpos de migrantes, frente a 102 en todo 2025, mientras los encuentros en los sectores de Tucson y Yuma cayeron cerca de 61% entre los años fiscales 2025 y 2026.

El mismo reporte detectó una diferencia en los registros oficiales:

En el año fiscal 2025, el forense de Pima documentó 106 restos de migrantes y el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza informó 70 muertes.

y el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza informó 70 muertes. Un informe de 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) señaló que las políticas de la agencia pueden excluir muertes cuando sus agentes no participan en el hallazgo o la identificación.

Qué implica la política de cero liberaciones para las familias migrantes

La medida que celebra Mullin se refiere a la práctica por la cual la Patrulla Fronteriza dejaba en libertad, a la espera de su proceso migratorio, a personas detenidas tras cruzar. Para familias hispanas con parientes en tránsito, esto significa que quien es detenido en la frontera ya no es liberado por esa agencia para continuar su caso dentro de Estados Unidos.

“La amnistía nunca estará sobre la mesa”, declaró Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional NICHOLAS J. DE LA PENA - DVIDS

La presión también se mantiene en el interior. En una entrevista con Fox News del 10 de noviembre, Mullin afirmó que el DHS deporta alrededor de 3600 personas por día y prometió “cero cambios” en la política migratoria tras las elecciones de medio término. “La amnistía nunca estará sobre la mesa”, declaró.

En el desierto de Arizona, el acceso a la ayuda humanitaria también se redujo. El 1° de octubre, Humane Borders informó que agencias federales no renovaron los permisos de 12 estaciones de agua en Organ Pipe Cactus y Cabeza Prieta; el Servicio de Parques Nacionales argumentó que esas estaciones alientan a los migrantes a internarse en terrenos peligrosos. Ante el nuevo Congreso, Mullin anticipó que Trump vetará cualquier medida migratoria que no comparta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.