El secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, abrió la puerta a una reforma migratoria con legisladores demócratas y descartó la amnistía en dos declaraciones consecutivas. El lunes 9 de noviembre de 2026, en una conferencia sobre drones en Maryland, dijo que estará abierto a hablar de cualquier cosa; el martes 10, en una entrevista con Fox News, afirmó que la amnistía nunca estará sobre la mesa.

¿Qué dijo Mullin sobre una reforma migratoria?

Las declaraciones siguen a la entrevista de Donald Trump en 60 Minutes, en la que el presidente dijo que su política de deportaciones pudo ser “demasiado dura”.

Mullin dijo que, si se busca una reforma que alcance a beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el estatus legal permanente dependerá del Congreso. Agregó que “muchos demócratas” lo contactaron y que Trump le indicó empezar a trabajar con ellos.

Markwayne Mullin declaró que la amnistía para inmigrantes en EE.UU. nunca estará sobre la mesa Alex Brandon - AP

El DHS deporta a unas 3.600 personas por día y “no hemos bajado el ritmo en absoluto”, dijo Mullin a Fox News.

Mullin dijo en esa entrevista que Trump controla el veto y que no firmará nada que no vaya en la dirección correcta para el país y para el Partido Republicano.

Afirmó que no se puede confiar en el Partido Demócrata y lo acusó de querer desfinanciar al DHS. Los demócratas obtuvieron mayorías en ambas cámaras en las elecciones de medio término.

En 60 Minutes, Trump dijo que le gustaría hacer algo en materia migratoria con los demócratas y planteó que un acuerdo podría incluir a inmigrantes que llevan entre 10 y 15 años en el país y trabajan en rubros como jardinería u hoteles, según The National Desk.

Mullin planteó que quienes llegaron al país de niños podrían tener una vía para estar legales sin acceso a la ciudadanía. Dijo que Trump intentó un acuerdo similar en 2016 y que los demócratas no lo aceptaron, y que el gobierno se asegurará de contar con el respaldo de su base.

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La agencia AP informó que Mullin no detalló requisitos ni plazos para un eventual estatus permanente y que el próximo Congreso tendría que decidir si el tema se trata en un proyecto aparte o dentro de un acuerdo migratorio más amplio.

¿Cuántas personas con DACA viven hoy en Estados Unidos?

Había 436.350 beneficiarios activos de DACA al 30 de junio de 2026, según un informe de octubre de Forum Together basado en datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). La cifra bajó casi 100.000 desde enero de 2025, y el Uscis procesa renovaciones, pero no solicitudes nuevas.

Al 31 de marzo de 2026, el 81,2 % de los 455.200 beneficiarios activos había nacido en México y el 27,9 % vivía en California, según USAFacts. Forum Together indica que el permiso de trabajo y la protección contra la deportación se renuevan cada dos años.

El discurso de Mullin que despertó críticas en el Partido Republicano

Mullin dijo que Trump planteó reunirse con los demócratas “en algún momento”, sin fecha, y prometió «cero cambios» en la política migratoria vigente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.