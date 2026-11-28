Kevin Barrera tuvo que organizar una venta de garaje, cancelar seguros, hacerse cargo de las deudas de su madre y vender la casa familiar antes de dejar Texas. “Fue la decisión más difícil de todas”, dijo. Hace un año, este beneficiario de DACA que había vivido casi dos décadas en Estados Unidos se autodeportó a México. Hoy vive en Ciudad de México y, aunque reconoce que empezar de cero fue duro, sostiene: “No me arrepiento de haberme autodeportado”.

Tenía DACA, pero vendió todo y se fue a México tras la deportación de su mamá

Barrera llegó a Estados Unidos de niño, después de que su madre escapara de una situación de violencia doméstica, según contó a CBS News Texas. Se graduó en la escuela secundaria McKinney North, en el norte de Texas, y con el amparo de DACA llegó a tener tres trabajos mientras tomaba cursos universitarios.

Los migrantes beneficiarios del DACA y los solicitantes de asilo tienen protección temporal frente a las deportaciones masivas impulsadas por el ICE Collage: Freepick - Flickr (usicegov)

El quiebre llegó cuando el ICE deportó a su madre, ocho meses antes de su partida. “Cuando uno escucha que su madre está pasando por un momento tan difícil y físicamente no puede estar ahí para apoyarla, entra en una espiral y se da cuenta de que la base que teníamos era hermosa, y ahora nos la quitaron solo por un estatus”, relató.

A eso se sumó el clima hacia los inmigrantes. “Con la administración y todo lo que estaba pasando, se estaba poniendo horrible, sobre todo en el trabajo”, explicó. “El juicio, las críticas, sentía que no era bienvenido”.

Vender todo en pocas semanas para empezar de cero en México

Junto con su hermana, que es ciudadana estadounidense, vendió la casa, los vehículos y la mayor parte de sus pertenencias. “Estaba lidiando con la deuda de mi madre. Estaba lidiando con su casa”, recordó. “Tuve que cancelar el seguro acá; tuve que asegurarme de hacer una venta de garaje”.

Con distancia, admite que actuó con apuro. “Lo pensé de forma racional, pero lo hice rápido”, dijo. “Ojalá me hubiera tomado mi tiempo para pensarlo a fondo y decir: ‘Voy a esperar un año más’”.

[Imagen ilustrativa] Kevin Barrera abandonó Texas junto a su hermana para mudarse a México con su mamá, que había sido deportada por el ICE Fotomontaje generado con IA

La vida en Ciudad de México: “Extraño a mis amigos”

En México, Barrera trabaja como freelancer en publicidad y hace transmisiones en vivo como actividad secundaria. La adaptación, contó, tiene momentos de nostalgia. “Tengo flashbacks y recuerdos de mis rutinas y de mis días”, dijo. “Uno lo planea en la cabeza y piensa: ‘Bueno, lo tengo’. Sé qué pasos estoy dando, pero después llega la realidad, y la realidad es: ‘Dios mío, ojalá pudiera volver a EE.UU. para terminar mi carrera universitaria’”.

“Es algo que me cuesta”, reconoció. “Extraño a mis amigos. Extraño a mis colegas”. Aun así, eligió quedarse con la gratitud: “Estoy muy agradecido por el tiempo que tuve en Texas y en Estados Unidos, y por la comunidad, y la estructura, y todo lo que construí y todos los logros que alcancé”.

Sus amigos de Texas, Brenda y Danny García, mantienen el vínculo a la distancia. “Nos mantenemos en contacto por mensajes de texto y FaceTime”, dijo Brenda. Danny admitió que la partida fue difícil de aceptar: “Era algo que definitivamente entendíamos, pero fue duro”. Y agregó: “Es lo que todos esperamos: volver a estar juntos”.

La noticia en pocas líneas

¿Quién es Kevin Barrera?

Es un joven mexicano que llegó de niño a EE.UU., vivió casi dos décadas en el norte de Texas con la protección de DACA y hace un año se autodeportó a Ciudad de México.

¿Por qué Kevin Barrera decidió autodeportarse a México?

Tomó la decisión después de que ICE deportara a su madre y por el clima hostil hacia los inmigrantes que, según dijo a CBS News Texas, sentía en su trabajo.

¿Qué hizo Kevin Barrera antes de dejar Texas?

Junto con su hermana, ciudadana estadounidense, vendió la casa familiar, los vehículos y la mayoría de sus pertenencias, canceló seguros y se hizo cargo de las deudas de su madre.

¿Cómo vive Kevin Barrera en Ciudad de México un año después?

Trabaja como freelancer en publicidad y hace transmisiones en vivo; dice que extraña a sus amigos y su carrera universitaria en EE.UU., pero que no se arrepiente de haberse ido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.