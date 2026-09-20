Confirmado por el Uscis: se acerca una fecha decisiva para venezolanos con TPS y permiso de trabajo EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que el 2 de octubre está previsto el vencimiento de la protección migratoria correspondiente al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para determinados ciudadanos venezolanos. La medida también impactará en documentos vinculados con ese estatus.

TPS para venezolanos: qué documentos vencen el 2 de octubre de 2026

De acuerdo con el Uscis, la extensión vigente alcanza a quienes se reinscribieron bajo la designación de Venezuela de 2023 y cuyos documentos fueron emitidos hasta el 5 de febrero de 2025, inclusive.

Entre los permisos comprendidos se encuentran el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), determinados formularios I-797 y los registros I-94.

Esta prórroga beneficia exclusivamente a quienes se reinscribieron bajo la designación de 2023 y posean documentos emitidos antes del 5 de febrero de 2025 X (@NucleoNoticias)

La continuidad de estas protecciones hasta octubre está relacionada con una orden judicial emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito Norte de California, dentro del caso National TPS Alliance v. Noem.

Si no existe una nueva orden judicial o un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que modifique el calendario, el 2 de octubre marcará el final de la protección actualmente contemplada para estos beneficiarios.

Quienes lleguen a esa fecha sin otro estatus migratorio, sin una vía legal de permanencia o sin un trámite pendiente que les permita continuar en EE.UU. podrían quedar expuestos a procedimientos de deportación.

Pew Research Center estima que más de 615 mil venezolanos se vieron alcanzados por las distintas decisiones sobre el TPS, aunque solo una parte mantiene actualmente documentación válida hasta octubre.

Por ese motivo, el Uscis plantea que los beneficiarios revisen su situación migratoria antes del vencimiento. La posibilidad de permanecer legalmente en el país norteamericano dependerá de las circunstancias particulares y de si cada persona reúne los requisitos establecidos para otra categoría.

Entre las alternativas sugeridas por el Uscis se encuentran la solicitud de asilo o el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente Fotomontaje realizado con IA

TPS de Venezuela: green card y asilo, las opciones del Uscis

Una de las opciones consiste en evaluar un ajuste de estatus para obtener la residencia permanente (green card). Esta alternativa está disponible únicamente para quienes cumplen las condiciones de alguna de las categorías previstas por la legislación migratoria estadounidense.

Otra posibilidad es presentar una solicitud de asilo. Según la información oficial del Uscis, el tiempo durante el cual una persona estuvo protegida mediante el TPS puede ser considerado una circunstancia extraordinaria para determinados efectos relacionados con el plazo general de un año para presentar el trámite.

También resulta relevante contar con un trámite migratorio formalmente pendiente cuando corresponda. Sin embargo, tener una solicitud en proceso no significa automáticamente que cualquier persona conservará todos los beneficios del TPS o la autorización de empleo después del vencimiento, por lo que cada caso debe analizarse de manera individual.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Qué deben revisar los beneficiarios antes del 2 de octubre

Los venezolanos amparados por el TPS deben verificar la fecha y las condiciones de sus documentos, además de determinar si reúnen los requisitos para otra categoría migratoria. El objetivo es evitar llegar al vencimiento sin una alternativa legal disponible.

Para quienes no tengan una vía de regularización, el DHS también impulsó la salida voluntaria mediante CBP Home. De acuerdo con la agencia, determinadas personas sin antecedentes penales que se encuentran ilegalmente en EE.UU. pueden acceder a asistencia para el viaje, un incentivo económico de US$3000 y la condonación de ciertas multas relacionadas con la permanencia irregular.

El gobierno indicó que esta opción requiere registrar la intención de abandonar EE.UU. y someterse a controles de antecedentes. La decisión de utilizarla dependerá de la situación migratoria individual y de las alternativas disponibles.