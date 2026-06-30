La buena noticia que expertos anticiparon sobre la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. y la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes 30 de junio la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para ciertos hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. La decisión mantuvo vigente la interpretación histórica de la Enmienda 14, que reconoce como ciudadanos estadounidenses a la mayoría de las personas nacidas en suelo del país. La decisión tuvo 6 votos a favor y 3 en contra.

La opinión de los expertos sobre la ciudadanía por nacimiento

Antes de que se conociera la decisión, varios especialistas consideraban poco probable que el máximo tribunal modificara más de un siglo de jurisprudencia sobre este derecho. El analista constitucional Joseph Malouf había afirmado en Telemundo: “La Corte va a ratificar lo que decidió en 1898, van a reconocer que los hijos de personas nacidas en EE.UU. son ciudadanos americanos”.

La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025 pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para ciertos niños nacidos en el país cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.

Según los cuestionamientos presentados ante los tribunales, la medida buscaba aplicarse a menores nacidos en Estados Unidos más de 30 días después de la firma de la orden ejecutiva. Organizaciones de derechos civiles sostuvieron que la iniciativa contradice la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14, que durante más de un siglo ha servido como base legal para reconocer la ciudadanía a las personas nacidas en suelo estadounidense.

Por ese motivo, varios estados, organizaciones civiles y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron demandas para bloquear la aplicación de la medida. El caso llegó a la Corte Suprema, que finalmente rechazó el intento de limitar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.

Los especialistas habían anticipado que se mantendría el criterio histórico

Durante las audiencias, varios observadores interpretaron que algunos magistrados mostraron reservas frente a la postura impulsada por el gobierno federal.

Entre ellos se encuentra Cecillia Wang, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quien expresó optimismo respecto del resultado del litigio. Según Telemundo, la letrada consideraba probable que los jueces rechazaran el intento de modificar el alcance de este derecho mediante una orden ejecutiva.

En tanto, Malouf también había advertido sobre las consecuencias que tendría una decisión favorable a las restricciones planteadas por la administración. “Para mí es una catástrofe facilitar la deportación o ya sea el viaje de un bebé sin papeles”, señaló al referirse a los posibles efectos de limitar este beneficio constitucional.

La Corte Suprema rechazó la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento Imagen ilustrativa creada con IA

El precedente de 1898 que sigue siendo clave

Las expectativas del caso se apoyaban en el fallo de la Corte Suprema en United States v. Wong Kim Ark, emitido en 1898. En esa decisión, los jueces concluyeron que las personas nacidas en territorio estadounidense están protegidas por la Enmienda 14 y pueden acceder a la ciudadanía independientemente de la nacionalidad de sus padres, salvo excepciones limitadas.

Ese precedente sirvió como base jurídica durante más de un siglo y continúa como uno de los principales argumentos de quienes rechazaron la orden ejecutiva impulsada por Trump.

Expectativa ante las próximas actualizaciones judiciales sobre el TPS y las normativas de ciudadanía por parte de la Corte Suprema Fotomontaje editado con IA

La resolución fue una de las más esperadas del actual período judicial por su impacto sobre la política migratoria de Estados Unidos y sobre miles de familias que seguían de cerca el futuro de este derecho. Con el fallo de este martes, el máximo tribunal mantuvo vigente la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento.