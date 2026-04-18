Los amenazan con llamar al ICE: la preocupante denuncia de trabajadores agrícolas de California

Los trabajadores agrícolas de California denunciaron las amenazas que reciben por parte de sus jefes sobre exponerlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde el inicio de las redadas en Estados Unidos, los migrantes del Estado Dorado acuden a sus trabajos con el temor de convertirse en el objetivo de un operativo migratorio.

Denuncias en California: empleadores usan al ICE para intimidar a trabajadores agrícolas migrantes

Varios empleados del sector agrícola dialogaron con Los Angeles Times sobre lo que viven todos los días en sus centros de trabajo. Según indicaron, el temor a represalias migratorias provoca que ningún empleado puede quejarse por sus condiciones ante sus empleadores.

El programa H-2A permite a empleadores estadounidenses que cumplan a traer a ciudadanos extranjeros a Estados Unidos para cubrir puestos de trabajo agrícolas temporales Archivo

Uno de los casos es el de un residente del condado de Kings, quien prefirió mantener el anonimato. Contó que desde el primer momento, cuando las redadas migratorias se intensificaron, su jefe los amedrentó. El verano pasado, su empleador les dijo que si alguien lo denunciaba por las condiciones de trabajo, “se aseguraría de que terminaran en Tijuana”.

Por otro lado, en el condado de Yolo, una mujer relató que ella y un grupo de compañeros denunciaron que la familia de su supervisor falsificaba las horas de trabajo. El jefe los amenazó con denunciar a los trabajadores indocumentados a migración. “Sabía que nos intimidaba”, reconoció.

Por estas situaciones es cada vez más común que los trabajadores agrícolas recurran a grupos de defensa para solicitar ayuda. La principal preocupación es recibir alguna represalia por denunciar condiciones de trabajo ilegales. Además, para encontrar trabajo suelen requerir referencias de su empleo anterior, por lo que nadie desea terminar con una mala relación con su exjefe.

Los trabajadores agrícolas temen denunciar infracciones en sus lugares de trabajo en California X;@ufwfoundation

Redadas migratorias en California: operativos del ICE y su impacto en trabajadores rurales

En enero de 2025, con el inicio del nuevo mandato de Donald Trump, la agencia emprendió un operativo a nivel nacional para deportar migrantes. California ha sido uno de los estados más afectados.

Las zonas agrícolas son los sitios de trabajo donde más suelen buscar los agentes del ICE, ya que cuentan con mano de obra mayormente de migrantes. Además, según ABC News, el 60% de los trabajadores agrícolas son indocumentados.

Una de las redadas más recordadas ocurrió en enero de 2025 en el condado de Kern, cuando durante tres días los oficiales arrestaron a cientos de trabajadores sin documentos legales..

Lo mismo ocurrió en julio de ese mismo año, en el condado de Ventura. Cientos de personas fueron arrestadas e incluso un hombre murió al caerse del tejado por intentar esconderse.

Las redadas de ICE se intensificaron cuando Donald Trump inició su segunda administración ICE

Algunos empleadores en California protegen a migrantes ante operativos del ICE

No obstante, también hay migrantes que trabajan en condiciones diferentes. Algunos empleadores no los denuncian, sino que los ayudan a protegerse de las posibles injusticias y deportaciones sorpresivas del ICE. Muchos jefes han optado incluso por impedir el paso de la policía migratoria a sus inmuebles.

Según Los Angeles Times, la Asociación Agrícola del Condado de Ventura fue una de las primeras en reaccionar. En 2025 informó que todo agente del ICE que quisiera entrar a sus propiedades, debería tener una orden judicial en mano. Asimismo, dieron consejos a los migrantes sobre cómo defender sus derechos ante una posible redada.