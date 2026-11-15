La disputa por la licencia de conducir de inmigrantes que Nueva York ganó, pero no anula la suspensión a miles de trabajadores

Un tribunal federal de apelaciones determinó el viernes 13 de noviembre que el Departamento de Transporte retuvo de forma indebida 73,5 millones de dólares en fondos viales de Nueva York por la negativa del estado a revocar unas 33.000 licencias de conducir comerciales de inmigrantes.

Según informó AP, el panel del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, concluyó que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) actuó de forma arbitraria, caprichosa o contraria a la ley.

La decisión anula una sanción económica contra el estado. La regla federal que desde marzo restringe estas licencias sigue vigente.

Por qué el tribunal anuló la retención de fondos a Nueva York

La FMCSA sostuvo, en un comunicado del Departamento de Transporte, que una auditoría halló licencias emitidas sin pruebas de presencia legal vigente y otras basadas en documentos vencidos.

El DMV de Nueva York publicó la advertencia luego de dar a conocer un caso judicial en curso contra un operador de una autoescuela que impartía clases sin licencia Imagen ilustrativa generada con IA

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó y argumentó que las licencias se habían otorgado solo a personas con estatus legal, de acuerdo con Courthouse News.

El tribunal determinó que las normas vigentes en ese momento exigían presentar documentos migratorios válidos al solicitar la licencia, pero no que esta venciera junto con ellos. Las licencias podían durar hasta ocho años, y la retención correspondía al año fiscal 2027.

Newsweek agregó que la corte señaló que la FMCSA incorporó después restricciones que vinculan las licencias con los documentos migratorios. El juez Schwartz coincidió con el resultado, aunque planteó que el caso debía resolverse solo por el texto de la norma anterior.

La gobernadora Kathy Hochul había calificado los recortes de venganza política.

Cuántos conductores afecta y qué reglas rigen las licencias hoy

La disputa alcanza a unas 33.000 licencias neoyorquinas. A escala nacional, las licencias para no domiciliados representan cerca de 5% de las licencias comerciales, unos 200.000 conductores, y los inmigrantes son alrededor del 20% de los camioneros, según AP.

Qué migrantes pueden solicitar una licencia de conducir en Nueva York con documentos del Uscis Freepik / DMV

Desde el 16 de marzo rige la regla final de la FMCSA, que limita estas licencias a titulares de visas H-2A (trabajo agrícola temporal), H-2B (trabajo temporal no agrícola) y E-2 (inversionistas por tratado). Entre sus condiciones figuran estas:

La licencia coincide con la vigencia del documento migratorio y no puede superar un año.

Las licencias emitidas legalmente antes de la regla siguen válidas hasta su vencimiento, pero solo se renuevan si el conductor cumple los nuevos requisitos, según el despacho Scopelitis.

La propia agencia estimó que hasta 194.000 conductores perderán su elegibilidad de forma gradual durante cinco años, según el análisis del despacho Jackson Lewis.

Qué sigue en los tribunales para las licencias de conductores inmigrantes

La regla federal tiene su propia causa en el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Ese tribunal había suspendido en noviembre de 2025 una versión anterior de la norma, y en mayo de 2026 un panel dividido se negó a suspender la regla final mientras se acelera el caso, según el despacho Colombo Hurd.

Una corte federal anula la sanción a Nueva York por licencias comerciales de inmigrantes DMV de Nueva York

La causa Rivera Lujan contra la FMCSA tuvo audiencia el 15 de septiembre. Un seguimiento del sector indicaba el 16 de octubre que el tribunal aún no había emitido sentencia y que la regla seguía en vigor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.