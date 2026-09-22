La madre que denunció el arresto del ICE a su hijo americano fue deportada a México en solo cinco horas

La madre de un adolescente estadounidense que había denunciado públicamente el trato recibido por su hijo durante un operativo migratorio en Alamo, Texas, fue detenida al llegar a su trabajo y deportada en un procedimiento exprés a México en el lapso de diez días. Sus abogados calificaron la acción como una represalia, mientras que el gobierno federal afirmó que fue una operación dirigida contra una persona con orden final de remoción.

La deportación de Teresa Ochoa tras su arresto en Texas

Según publicó CNN en Español, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Ochoa alrededor de las 6 de la mañana del 21 de septiembre en un restaurante, donde la mujer trabaja. Horas después fue enviada a Reynosa, Tamaulipas, según el relato que ella dio a Univision.

Carlos García, abogado de su hijo Luis Ochoa, sostuvo que la detención estuvo vinculada con las entrevistas que la mujer concedió después del arresto del adolescente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que Teresa Ochoa era objeto de una “operación dirigida”, que había recibido un retorno voluntario en julio de 2025, que volvió a ingresar sin autorización y que tenía una orden final de remoción.

“Les dije, ¿por qué me están arrestando? Me dice: por lo que estás haciendo en Facebook", dijo Teresa a Univision en una entrevista grabada en Tamaulipas, México. Según denunció, los agentes intentaron desbloquear sin éxito su teléfono.

“Tengo muchos videos aquí, creo que por eso abrieron mi teléfono. Quieren callarme, pero menos ahorita me voy a callar”, señaló Teresa a Univision.

El polémico procedimiento del ICE con Luis Ochoa, un adolescente que es ciudadano estadounidense Captura de video Univision

Qué ocurrió antes del arresto de la madre

El caso se originó el 11 de septiembre, cuando Luis Ochoa, ciudadano estadounidense de 17 años, y un amigo grabaron un operativo del ICE. Un video mostró a agentes sacando al acompañante de un vehículo y golpeándolo. Ambos adolescentes fueron detenidos durante varias horas y luego liberados sin cargos, informó CNN.

La secuencia conocida incluye cuatro hechos:

11 de septiembre: los dos jóvenes fueron detenidos después de acercarse a un operativo de ICE

los dos jóvenes fueron detenidos después de acercarse a un operativo de ICE Días siguientes: Teresa Ochoa habló con medios y redes sociales para denunciar el trato a su hijo

Teresa Ochoa habló con medios y redes sociales para denunciar el trato a su hijo 21 de septiembre: fue arrestada en su lugar de trabajo; su defensa dijo que agentes rompieron una ventana del automóvil

fue arrestada en su lugar de trabajo; su defensa dijo que agentes rompieron una ventana del automóvil Ese mismo día: el DHS confirmó que fue devuelta a México bajo una orden final de remoción

Teresa Ochoa dijo que quedó separada de sus cuatro hijos, todos menores de edad, quienes permanecen en Estados Unidos. “Ellos saben que los amo mucho”, dijo.

El caso plantea preguntas sobre la rapidez de la deportación y el acceso a un abogado antes del traslado.

La noticia en pocas líneas

¿Cuándo fue deportada Teresa Ochoa? El DHS informó que fue arrestada y devuelta a México el 21 de septiembre de 2026

El DHS informó que fue arrestada y devuelta a México el 21 de septiembre de 2026 ¿Qué sostiene su defensa? Que el arresto fue una represalia por sus denuncias públicas sobre el trato recibido por su hijo ciudadano estadounidense

Que el arresto fue una represalia por sus denuncias públicas sobre el trato recibido por su hijo ciudadano estadounidense ¿Qué responde el gobierno? Que fue una operación dirigida contra una persona que había reingresado sin autorización y tenía una orden final

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.